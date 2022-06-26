بايدن للمستشار الألمانى: علينا أن نبقى معًا لمواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس الأمريكى جو بايدن بالمستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الأحد، قبيل لقاء قمة مجموعة دول السبع، المقامة فى بافاريا الألمانية، حيث أكد له على ضرورة بقاء الغرب موحدًا فى مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بايدن لشولتس خلال لقائهما: "علينا أن نبقى معا"، معتبرًا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان يأمل فى أن "ينقسم حلف شمال الأطلسى ومجموعة السبع بطريقة ما". وأضاف الرئيس الأمريكى: "لكننا لم نفعل ولن نفعل ذلك".

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