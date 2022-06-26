ولى العهد السعودى يلتقى الكاظمى ويبحثا دعم الاستقرار فى المنطقة

جدة - نرمين السيد - عقد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الأحد، حيث استعرضا سبل "دعم وتعزيز الاستقرار" فى المنطقة، وذلك فى مستهل جولة قصيرة للكاظمى بالمنطقة.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد عقد الأمير محمد بن سلمان والكاظمى "جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك"ـ لافتة إلى أن الزعيمين تبادلا "وجهات النظر حول عدد من المسائل، بما يسهم فى دعم وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة". وجرت المباحثات فى وقت مبكر من صباح الأحد فى قصر السلام بمدينة جدة الساحلية فى غرب المملكة.

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