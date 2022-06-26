تشييع جثمان الطالبة الجامعية ايمان ارشيد في كفر الماء باربد ..بالفيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 26 يونيو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- شُيع المئات من أقارب واهالي قرية كفر الماء ظهر الجمعة اليوم جنازة الطالبة الجامعية ايمان ارشيد التي قتلت في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة شمال العاصمة عمان الخميس. وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد عمر بن عبد العزيز في مسقط رأسها بقرية كفر الماء جنوب غربي إربد نقلت إلى مثواها الأخير بمقبرة البلدة كفر الماء وسط حزن شديد عم على أبناء القرية.

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