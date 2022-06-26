موقع فضاء اولياء التلاميذ كشوف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2022 bem onec dz

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عمر شويل - جدة موقع فضاء اولياء التلاميذ لاستخراج كشوف نقاط شهادة التعليم المتوسط للمتمدرسين والأحرار، مع رابط الديوان الوطني للامتحانات واستظهار نتائج البيام 2022 bem onec dz اليوم، وقد بدء العد التنازلي للإفراج عن المعدلات بعد أن علمنا بنسب النجاح التي صدر بها بيان وتعميم وزاري صباح اليوم 24 جوان أكدت على ارتفاع نسبة النجاح بالمقارنة بما تحقق في عام 2019 حيث كانت الظروف مشابهة بقدر ما لنتائج دورة جوان 2022، وفيما يلي نتعرف على كيفية استظهار معدلات التلاميذ.

كيفية الحصول على كشوف نقاط شهادة التعليم المتوسط

سوف يوفر موقع فضاء اولياء التلاميذ كشوف نقاط شهادة التعليم المتوسط للطلاب المترشحين المتمدرسين فقط، بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج اليوم 26-6-2022، وبعد قليل وعند الساعة الرابعة، سوف تعلن وزارة التربية الوطنية متمثلة في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، نتائج البيام دورة جوان 2022 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للديوان وتسجيل البيانات المطلوبة وتشمل:

رابط استظهار نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر الديوان الوطني . سجل رقم التسجيل سجل الرقمي السري قم بالإجابة على سؤال التحقق اضغط علة استخراج المعدل

موقع فضاء اولياء التلاميذ للنتائج

بعد مرور الفترة الزمنية ما بين استخراج النتائج والمعدلات على الديوان الوطني، سوف سيتم السماح للتلاميذ من المترشحين المتمدرسين بالحصول على كشوف الدرجات، من خلال استخراج كشوف نقاط شهادة التعليم المتوسط على الديوان الوطني وموقع فضاء الأولياء بعد تسجيل الدخول، وللأحرار من الديوان الوطني فقط.

وجهت وزارة التربية الوطنية التهنئة لطلابها من المتقدمين على امتحانات السنة الرابعة متوسط، في بيان نشرته على مواقعها الرسمية، وأكدت على ارتفاع نسب النجاح وعدد الناجحين هذا العام، وتمنت التوفيق لمن لم يحالفه التوفيق في الدورة الحالية، كما وجهت التهنئة لكل أعضاء الأسرة التربوية على المجهودات التي قاموا بها خلال الظروف الاستثنائية للتمدرس نتيجة الفيروس المنتشر، والآن يتاح للطلاب الحصول على المعدلات من الروابط الرسمية وفقا للبيان الوزاري.

رابط فضاء الأولياء نتائج البيام

قالت وزارة التربية الوطنية أن الطلاب المترشحين المتمدرسين هم من سيتمكنوا من الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط دور جوان 2022، من خلال رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ، بعد تسجيل الدخول على حساب الطالب أو ولي الأمر، كما يمكنهم أيضا الكشف عن النتائج عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مع الطلاب الأحرار، كذلك في حالة فتح خدمة سحب كشف النقاط التي ستكون في وقت لاحق خلال الأيام القليلة القادمة إن لم يتم تفعيلها خلال الساعات القادمة.