نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط في العراق ٢٠٢٢ عبر موقع epedu.gov.iq وزارة التربية العراقية

نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط في العراق ٢٠٢٢ بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق ومراجعتها بعناية، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن نتائج المعدل الثالث في العراق على وشك الظهور على موقع وزارة التربية والتعليم، مما يتيح للطلاب والطالبات الحصول على النتيجة بسهولة عن طريق الدخول. الاسم ورقم المقعد.

نتائج الامتحانات المتوسطة الثالثة في العراق عام 2022

الطلاب والطالبات في الصف الثالث المتوسط ​​الذين أكملوا جميع الاختبارات لديهم الآن رغبة أكبر بكثير في معرفة موعد إعلان نتائجهم. ومن المتوقع نشر النتائج على موقع الوزارة فور الانتهاء من إعدادها، وسبق للوزير أن صرح بأن هذه النتائج أفضل. هناك العديد من النتائج الإضافية من العام الماضي، ويمكن لأي شخص الاستعلام عن النتيجة بسرعة.

ثالث متوسط ​​نتائج العراق

تعمل اللجان الإشرافية حَالِيًّا على دعم الطلاب، بحيث تقدم مواضيع مهمة مثل اللغة العربية لجميع طلاب المرحلة الإعدادية بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية واللغة الكردية. لكن بعد ذلك، عملت الوزارة على توحيد جميع الاختبارات في جميع المحافظات، وينبغي النظر إليها بحذر شديد. الوصول للنتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

كيفية البحث عن نتائج الاختبار الوسيط العراقي الثالث

للاستعلام عن نتائج الوسيط الثالث، هناك عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتتابع. هذه الإجراءات هي كما يلي:

يقوم الطالب أولاً بزيارة رابط موقع الوزارة .

. يجب أن يستشير الطالب النتائج الأولية لمتوسط ​​الصف الثالث.

يجب إدخال الاسم الكامل لكل طالب واسم المحافظة.

بالإضافة إلى رقم المقعد، يجب عليك أيضًا إدخال المحافظة التي تم تسجيل الطالب فيها في الفصول الدراسية.

سيتم عرض تقديرات الطالب والنتيجة الإجمالية بعد النقر فوق رمز عرض النتائج.

تتيح لك هذه الخطوات الوصول إلى النتيجة بمجرد ظهورها على موقع الوزارة.

نتائج امتحانات الصف الثالث متوسط في العراق ٢٠٢٢