http://tharwa.education.gov.dz/ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات واستخراج نقاط البيام 2022 عبر فضاء الأولياء

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر، ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر التي تعد واحدة من أهم الشهادات في المشوار التعليمي للطالب، حيث صرحت وزارة التربية الوطنية أنها ستقوم اليوم بالإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط الجزائر 2022 اليوم الأحد بمشيئة الله بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد في جميع الكنترولات على مستوى كافة الولايات، وخلال دقائق سيتمكن الطلاب من استخراج نقاط البيام 2022 بسهولة على أن يتم توفيرها بداية من صباح الغد بكافة المدارس، واليوم سنقدم لكم رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات وموقع فضاء الأولياء، فتابعونا.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر

على أحر من الجمر ينتظر الطلاب الكشف عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر التي طال تأخيرها مما جعل الطلاب وأولياء الأمور يعيشون في أجواء يسودها القلق والرعب، ولكن قد أفصحت وزارة التربية الوطنية أن نتائج التعليم المتوسط 2022 الجزائر سيتم اعتمادها عصر اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة بتوقيت الجزائر، ليتم بعد ذلك اتاحتها ورفعها عبر المواقع المخصص للكشف عن نتائج البيام 2022 والمعتمدة من قبل الوزارة كعادة كل عام، والتي من ابرزها موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وكذلك موقع فضاء الأولياء.

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر

هناك طريقتين يمكنك الاستعلام من خلالهما عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر وهما كالتالي:

اولا عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات:

ادخل على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات. ضع رقم التسجيل الخاص بالمستعلم في المكان الصحيح. اكتب رقمك السري. اضغط اظهار النتيجة. ستظهر بيانات الطالب مع تفصيل بدرجات الطالب لكافة المواد الدراسية بالاضافة الى المجموع الكلي.

ثانيا عن طريق موقع فضاء اولياء التلاميذ: