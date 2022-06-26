نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 جميع روابط وزارة التربية الوطنية الرسمية إعلان نتائج البيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 دورة جوان، يترقبها العديد من أولياء التلاميذ والملايين من المتمدرسين الان في الجزائر، حيث إن إعلان نتائج البيام 2022 برقم التسجيل هو الأمر الذي تعمل عليه وزارة التربية الوطنية، من أجل تعميم عملية إعلان النتائج واستخراجها في نفس التوقيت اليوم الاحد 26 جوان في تمام الساعة الرابعة مساء، وذلك وفق تصريحات وزارة التربية الوطنية بتعميم الإعلان علي مستوي الجمهورية للطلاب الذين قاموا باداء امتحان البيام في المواد المقرره للعام الحالي، وبمجرد متابعة هذا التقرير سوف نجد جميع روابط وزارة التربية الوطنية الرسمية إعلان نتائج البيام، حيث أطلقت الوزارة رابط مخصص لكلا من الطلاب المتمدرسين والاحرار، ورابط اخر مخصص للطلاب المتمدرسين، علما بأن إستظهار النتيجة يتم بعد ادخال رقم التسجيل للطلاب.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط بيام 2022 هو الرابط المخصص المتمدرسين، وقد تم استخدام منذ سنوات عديدة لتسهيل عملية استظهار النتائج لكافة المراحل التعليمية بدون جهد، واليوم من المرتقب إعلان نتائج البيام 2022 برقم التسجيل عبر هذا الرابط، وسوف نكشف لكم فور إعلان رابط النتيجة وتفعيل من خلال الإشارة اليكم بالتعليقات المتروكة في صندوق الوصف، هذا ومن المعروف أن الطلاب الذي يجتازوا تلك المرحلة بنجاح، يتمكنوا من الالتحاق بالصف الاول الثانوي للتعليم قبل الجامعي بنجاح.

وزارة التربية الوطنية 2022

هذا وقد قامت وزارة التربية الوطنية بتفعيل روابط رسمية مخصصة للنتائج برقم التسجيل وهي، رابط bem.once.dz، كذلك تم اطلاق رابط tharwa.education.dz

فضاء الأولياء

الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

علما بأن رابط فضاء الأولياء هو رابط مخصص فقط للمترشحين المتمدرسين، ولا يمكن للطلاب الاحرار الحصول علي النتائج عبر هذا الرابط، إلا أن وزارة التربية الوطنية قد قامت بتفعيل رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من أجل للمترشحين المتمدرسين والاحرار ايضا، هذا وسوف يتم تفعيل الرابط بعد قليل من أجل استخراج للنتائج برقم التسجيل، وقد أعلنت ذلك وزارة التربية الوطنية في بيان رسمي، وقد تقدمت الوزارة بالشكر الجزيل للأسرة التربوية وجميع المساهمين في نجاح الامتحانات للعام الحالي.

خطوات استظهار نتائج البيام 2022

هذا ويمكنكم الحصول علي نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 برقم التسجيل، ونوفر لكم تلك الخطوات المتبعة من أجل الحصول علي النتائج، علما بأن النتيجة سوف تظهر خلال الدقائق المقبلة، حيث أعلنت النتيجة في تمام الرابعة مساء حسب تصريحات وزارة التربية الوطنية