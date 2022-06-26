نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة اعتماد دخول منصة الخدمات المالية etimad في المقال التالي
منصة اعتماد، حيث تعد منصة اعتماد من المنصات الإلكترونية التي تم توفيرها بواسطة وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، حيث تتيح منصة اعتماد الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بخدمة الأفراد بالمملكة العربية السعودية، وترتبط هذه الخدمات بالمعاملات المالية، حيث يستطيع جميع الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي أن يقوموا بإدارة التعاملات التي تخص الموارد البشرية، بطريقة إلكترونية سهلة، كما يستطيع أصحاب الأعمال الاستفادة من المنصة من خلال عرض المنافسات أو المشتريات الحكومية والتعرف علي كافة المطالبات المالية عبر منصة اعتماد الإلكترونية، علي أن يتم ذلك دون شرك الذهاب إلى مراجعة المقر الخاص بالوزارة، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة اعتماد.
خطوات التسجيل في منصة اعتماد
وضحت وزارة المالية عن بعض الخطوات التي يتم إتباعها من أجل إتمام عملية التسجيل في منصة اعتماد، علي أن يتم التسجيل علي النحو التالي:
- يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: اعتماد المالية.
- يختار كل مستفيد تبويب (إنشاء حساب جديد).
- تطلب منصة اعتماد أن يقوم المستفيد بتسجيل رقم السجل التجاري وإدخال كلمة المرور وإعادتها مرة أخري.
- إدخال البريد الإلكتروني الخاص بكل شخص.
- سوف يتم التفعيل بواسطة البريد الإلكتروني بإرسال رسالة تحقق.
- تحتاج اعتماد إلى رفع بعض المستندات والأوراق الخاصة باعتماد التسجيل في المنصة.
- ثم النقر علي إتمام التسجيل علي أن يتم إرسال صورة التفويض المصدق بواسطة منصة اعتماد حتي يتم تفعيل الحساب.
خدمة اعتماد الاستعلام عن الراتب
توفر منصة اعتماد خدمات إلكترونية مميزة لجميع المستفيدين في المملكة، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن الراتب بشكل إلكتروني من حساب كل مستفيد، علي أن يتم الاستعلام بهذه الخطوات:
- الدخول لمنصة اعتماد من المنصة التالية: دخول اعتماد.
- دخول المنصة باختيار (أفراد).
- اختيار الخدمات الإلكترونية ثم تحديد تبويب (حقوق الموظفين).
- ومن بين القائمة المنسدلة يتم اختيار (الاستعلام عن الراتب والمستحقات).
- يتم تسجيل الدخول بواسطة النفاذ الوطني الموحد.
- سوف يتم التحويل لصفحة الاستعلام عن الراتب التي تشمل جميع البيانات المسجلة علي منصة اعتماد التي يبحث عنها كل مستفيد.
- ويمكن أن تتم طباعة تفاصيل الراتب بواسطة النقر علي تبويب (طباعة).
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