نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات سهم أرامكو 2022 وأعلى سعر مستهدف في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقعات سهم أرامكو 2022 وأعلى سعر مستهدف من أبرز ما يبحث عنه كثيرين من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية. فقد شهدت أسواق الطاقة ضغوط كبيرة وأنهت تعاملات الأسبوع الماضي بتراجع. بالرغم من ارتفاع السعر يوم الجمعة الماضية وتداول خام برنت 112 دولار. ولكنها سجلت خسائر في الأسبوع الثاني على التوالي. وإنهاء سهم أرامكو تداولاته على استقرار.

سعر سهم أرامكو

واصل سهم أرامكو أرتفاعه ليصل ٣٧٫٦٥ ريالًا بمقدار +٠٫٤٥ (١٫٢١٪؜). هذا وقد شهد السهم محاولة لإعادة تصحيح الوضع بعد أن تراجع بنسبة 0.80%، في الجلسة السابقة، وفقًا البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

توقعات أسهم النفط 2022

بالرغم من الخسائر الطفيفة التي يتعرض لها السهم، ولكن عدد كبير من الخبراء يؤكدون على عودة السهم مرة أخرى لحصد المكاسب من جديد. حيث أنه يمتلك العديد من عناصر الدعم ومن أهمها هي مؤشرات زيادة الطلب على النفط في وسط تراجع الإمدادات. هذا وقد عاد سوق النفط للانتعاش من جديد في نهاية الأسبوع الماضي ليحصد المكاسب مدعومًا بنقص المعروض وهذا ما يؤكد التوقعات بارتفاع سهم أرامكو.

هذا وقد جاء انخفاض أسعار الطاقة الأسبوع الماضي بسبب عزم الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق العمل بالضريبة الفيدرالية على البنزين لخفض المعاناة عن المواطن الأميركي. حيث سجلت أسعار النفط بالولايات المتحدة أسعارًا قياسية. وقد تأثرت أسعار السوق الخليجي بالضغوط التي واجهت أسعار النفط والغاز الطبيعي، خاصة مع ارتفاع نسب التضخم لأعلى نسبة منذ عقود، والمخاوف الكبيرة من حدوث ركود اقتصادي عالمي.

كما أظهر عدد من الخبراء توقعات أن أسعار النفط لن تستمر طويلًا منخفضة وهي انخفاضات قصيرة الأجل. حيث أن معدلات الطلب العالمية مرتفعة مع حظر تداول النفط الروسي كل ذلك عوامل مساعدة لارتفاع السعر.

توقعات سهم أرامكو 2022

تأثر عملاق الطاقة السعودي أرامكو كثيرًا بكل الأحداث العالمية. وعلى الرغم من استرداد جزء من عافيته لكن المبيعات المكثفة والمرتبطة بمخاوف أصحاب المحافظ. قد غيّرت من اتجاه السهم ليقلص مكاسبه الصباحية. ويعود لاتجاهه العرضي ليتداول عند مستوى بداية الجلسة. وبالنسبة إلى توقعات أرامكو 2022 فالسهم في الاتجاه الصاعد على المدى الطويل والذي وصل قرب مستوى 41 ريالًا (10.93 دولارًا)، كما أن 37 هو مستوى دعم مهم للسهم ومستوى حماية للأرباح على كافة المستويات، ولكن من غير المتوقع أن نرى مزيد من الارتفاع عن 41 .

وبالنظر إلى توقعات سهم أرامكو 2022؛ فإنه مرشح بقوة للارتفاع بنطاق يتراوح بين 38.80 و41.98 ريالًا ما يعادل (10.34 و11.18 دولارًا)، وفي حالات التراجع؛ فإن السهم لن يهبط إلى مستوى دون 36 ريالًا (9.59 دولارًا).

شراء أسهم أرامكو

يمكن للمستثمرين شراء أسهم أرامكو بعد طرحها للاكتتاب والتداول في سوق تداول المالي لتداول الأوراق المالية، عبر الحسابات المصرفية للبنوك المستلمة للاكتتاب.