نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Here”نتائج البيام 2022 كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط موقع الديوان الوطني bem.onec.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البيام 2022 والتي يهتم بها طلاب كثيرون في الوقت الحالي، ينتظرون استخراج كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط، حيث يتم اعلان نتائج البيام 2022، كما أوردت الصفة الرسمية لوزارة التربية الوطنية مساء اليوم الاحد السادس والعشرون من شهر جوان، ويمكن لطلاب البيام معرفة نسبة النجاح في كل المواد، حيث أكان قد علنت المصادر أن تصحيح امتحانات بيام 2022 قد اكتمل وأنه من المنتظر إعلان النتائج اليوم.

ومن المنتظر الإعلان عن نتيجة الشهادة المتوسطة 2022، والذي سيتم في الساعات المقبلة بعد المصادقة الرسمية عليها من قبل الدكتور حكيم بلعابد، والمقرر لها الساعة 4:00 مساء يوم الأحد 26 يونيو 2022. جوان، في الوقت الذي يتزايد فيه الرقم. من المشاركين بلغ قرابة 740 ألف مرشح ، وأشارت بعض التقارير الصادرة عن وزارة التربية الوطنية إلى أن نسبة النجاح تجاوزت 67٪ وهي نسبة أعلي من العام الماضي عندما حصلت ولاية تيزي على أعلى الدرجات.

استخراج نتائج البيام دورة 2022

لطالما كنا ننتظر إعلان نتائج البيام Biam 2022 bem.onec.dz حتى يتمكن الطلاب من معرفة نسبة النجاح في كل مادة من مواد التي تم دراستها، أعلنت مصادر أن التدقيق اللغوي لـ Biam 2022 قد اكتمل بالفعل، وسط مخاوف الطلاب وأولياء الأمور وترقبهم منذ انتهاء الاختبارات، بينما ننشر النتائج مع رقم التسجيل وكلمة المرور لكل طالب.

كشف نقاط التعليم المتوسط

ومن المتوقع أن تزداد نسبة نجاح مقارنة بالدورة السابقة، حيث كان أكثر من 400 ألف طالب نجحوا في الامتحان السابق، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان أكثر من 650 ألف طالب حصل أكثر من 4000 طالب وطالبة على درجات ممتازة، وحقق أكثر من 35000 طالب درجات جيدة، وحقق أكثر من 71000 طالب درجات جيدة، وحقق ما يقرب من 110.000 طالب درجات مؤهلة.

طريقة استحراج كشف نقاط البيام

يمكن لطلاب شهادة ال بيام الحصول علي نتائج البيام 2022 بمجرد الإعلان عن نتائج BEM 2022 حيث من المتوقع إعلان النتائج عبر موقع وزارة التربية الوطنية بعد وقت قصير من الجهود المستمرة قبل استئنافه، حتى يتمكن الطلاب من معرف كشف نقاط التعليم المتوسط.باتباع الخطوات التالية :

انتقل إلى موقع وزارة التربية الوطنية نتائج 2022 موقع الديوان الوطني

اكتب رقم التسجيل المسجل في الامتحانات وكذلك الرقم السري

أدخل كلمة المرور وانقر للحصول على النتيجة.

الضغط على استظهار النتائج.

وافق على استلام بيان النقاط كملف PDF.

الضغط على recharge.

افتح الملف واطلع على كشف نقاط Bayam لعام 2022.

يحتوي جدول الدرجات على نسبة النجاح، وإجمالي الدرجات وعدد نقاط كل مقرر في التعليم الثانوي، وهي اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الأجنبية الأولى “الفرنسية”، واللغة الأجنبية الثانية “الإنجليزية”، والعلوم الطبيعية والحياتية، والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، التاريخ الجغرافيا، التربية الإسلامية، التربية المدنية، اللغة الأمازيغية، التربية النمذجة، التربية الموسيقية، التربية البدنية.

كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط

ستكون كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط متاحة لجميع الطلاب، وذلك علي مستوي جميع الولايات المختلفة من خلال المواقع الرسمية لوزارة التربية، سواء موقع الديوان الوطني للامتحانات، الذي يتم عليه نشر النتائج الخاصة بالمتمدرسين المرشحين أو ينشر نتائج الاحرار ، وكذلك يمكن عبر موقع فضاء التلاميذ الخاص بالطلاب المتمدرسين ويسهل لهم معرفة الدرجات.