نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر bem onec dz كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر نتائج البيام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط حيث أصدرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بيانا صحفيا علي موقعها الرسمي، حددت من خلاله موعد استظهار كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط، حيث سيتم الكشف عن نتائج شهادة البيام التعليم المتوسط ​​2022 التي أطلقها مجلس الامتحانات الوطني في 26 جوان الساعة الرابعة مساء اليو الأحد وسيكون بتوقيت دولة الجزائر، عبر الموقع الرسمي لنتائج الطلاب، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وموقع آخر، لضمان عدم تعرض أحدهما لضغط كبير حيث يصل آلاف الزوار إلى نتائج اليوم الأول التي يتم نشرها.

كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط

تنشر نتائج البيام وكشف نقاط شهادة التعليم المتوسط، وذلك اليوم الأحد 26 يونيو، حيث سوف يتزامن اعلان نتيجة المرحلة المتوسط في كافة ولايات الجزائر،مع دقات الساعة 4:00 مساءً الاحد بتوقيت الجزائر، وسيكون الاعلان رسمياً عبرموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، للطلاب المتمدرسين وكذلك الطلاب الأحرار برقم التسجيل.

بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) June 25, 2022

استخراج نتائج البيام bem onec dz

قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في دخول موقع الديوان الوطني للامتحانات، وذلك نتيجة الضغط الشديد الذي يتعرض له الموقع في الساعات الأولى من إعلان نتائج الشهادة المتوسطة للتعليم ، مما يجعل عملية استخراج نتائج نتائج البيام 2022 تكون صعبة بالنسبة للطلاب وكذلك أولياء الأمور ونضع لكم الطريقة التي يمكن بها حصول الطلاب علي نتائج الشهادة المتوسطة وكشف نقاط:

احصل على نتائجك من دخول موقع الديوان الوطني للامتحانات الجزائري 2022 وهو موقع الويب الخاص بوزارة التعليم هو المكان الذي يمكنك الذهاب إليه للحصول على كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط إليك ما ستحتاج إليه:

أولاً ، قم بالتسجيل في موقع الديوان الوطني للامتحانات

عن طريق إدخال رقم التسجيل وكلمة المرور للامتحان

ثم تسجيل الدخول للاطلاع على نتائجك.

انقر فوق الزر الأزرق “قبول” الموجود على الجانب الأيسر من الصفحة لتلقي نسخة PDF من ورقة تسجيلك.

افتح هذا الملف وشاهد نتيجتك الرسمية!

يتم نشرهذه النتائج الخاصة بمرحلة البيام للطلاب، عبر الإنترنت على الموقع الرسمي حيث يمكن لجميع الطلاب الوصول إليه بسهولة يستخدم الموقع عملية تحقق من خطوتين حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم التسجيل وكلمة المرور للوصول إلى النتائج فور أن يتم التصديق عليها.