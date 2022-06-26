الاتحاد الأوروبى يحمل روسيا مسؤولية أزمة الغذاء العالمية

جدة - نرمين السيد - اتهم رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، روسيا باستغلال الغذاء كسلاح فى حربها ضد أوكرانيا، مشددًا على أن الكرملين "هو المسؤول الوحيد عن أزمة الغذاء العالمية التى تسبب معاناة للدول الأكثر فقرا وللأسر ذات الدخل المنخفض".





وقبيل انطلاق قمة مجموعة السبع فى ألمانيا، اليوم الأحد، قال ميشيل إن الكرملين "يستخدم الغذاء كسلاح صامت فى الحرب، وعلينا التصدى بقوة للدعاية الروسية بشأن أسعار المواد الغذائية والأسمدة". كما اتهم روسيا "بمحاصرة الموانئ ومهاجمة البنية التحتية الزراعية، وتحويل حقول القمح إلى ساحات حرب"، لافتًا إلى أن "الوقت ينفد، والاتحاد الأوروبى يعمل على إيجاد بدائل للمنتجات الزراعية الأوكرانية". ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية التى بدأت منذ 24 فبراير الماضى إلى شهرها الخامس، ما أدى إلى منع خروج الحبوب من موانئ البلاد، وتسبب فى ارتفاع تكاليف الغذاء حول العالم.

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