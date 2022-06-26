جونسون يحذر ماكرون من حل تفاوضى فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأحد، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من أن "أى محاولة للتوصل إلى حل تفاوضى" الآن فى أوكرانيا سيؤدى إلى إطالة حالة "انعدام الاستقرار العالمى".





ووفقًا لما نقلته "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية إن الزعيمين توافقا خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة السبع المقامة فى ألمانيا، على أن الوقت الحالى هو "لحظة حساسة فى تطور النزاع الروسى الأوكرانى، وأنه من الممكن قلب مسار الحرب".

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