عاجل- شولتس يوجه رسالة لـ بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس فى صفحته على موقع "تويتر" معلقا على لقائه الرئيس الأمريكى جو بايدن: "نبقى متحدين ونبقى معا. هذه هى إشارتنا الواضحة للرئيس بوتين"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية. وتجرى المفاوضات بين شولتس وبايدن فى قصر إيلماو بالقرب من مدينة جارميش-بارتنكيرخن، على هامش قمة مجموعة السبع الكبار التى تستغرق 3 أيام. ومن المقرر أن يناقش زعماء الدول فى قمة مجموعة السبع الاقتصاد العالمى، والبنية التحتية والاستثمار، علاوة على السياسة الخارجية والأمنية، كذلك أيضا المحاولات المحتملة لتشديد عقوبات النفط، كما سيبحثون مسائل مكافحة تغير المناخ وعواقب نمو أسعار الطاقة وتقديم المساعدات المالية والعسكرية طويلة الأجل لكييف وقضية تصدير الحبوب الأوكرانية والأمن الغذائى.

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