مصرع شخص وفقدان آخر إثر حريق سفينة فى الفلبين

جدة - نرمين السيد - وأوضح خفر السواحل - وفقا لما ذكرته قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية - أن السفينة كانت تقل إجمالى 236 راكبا على متنها، من بينهم 15 طفلا، مضيفا أنه تم إنقاذ 163 راكبا آخرين. ولم يحدد بعد السبب وراء اندلاع الحريق.

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