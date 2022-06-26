عاجل- انطلاق اجتماع قادة مجموعة الدول السبع فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يناقش زعماء الدول فى الاجتماع الاقتصاد العالمى، والبنية التحتية والاستثمار، علاوة على السياسة الخارجية والأمنية، كذلك أيضا المحاولات المحتملة لتشديد عقوبات النفط، وذلك خلال السلسلة الأولى من الاجتماعات المقررة اليوم الأحد.

وتتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع هذا العام، كما تم دعوة دول غير الأعضاء فى مجموعة السبع وهى الأرجنتين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب إفريقيا، للمشاركة فى جلسات مختارة، فى حين سيلقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى كلمة أمام الوفود عبر رابط فيديو.