العالم اليوم - سيضم بريطانيا.. هل سييتم تشكيل "اتحاد أوروبي" جديد؟

انتم الان تتابعون خبر سيضم بريطانيا.. هل سييتم تشكيل "اتحاد أوروبي" جديد؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 يونيو 2022 03:21 مساءً - يبدو أن الدول الأوروبية بصدد تشكيل مجموعة سياسية أوروبية جديدة تضم الدول الراغبة في الانضمام للاتحاد الأوروبي وتلك التي لا ترغب وحتى تلك التي غادرت الاتحاد.

فقد أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، أن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أبدى "حماسا كبيرا" لمشروع كانت قد اقترحته فرنسا حول إنشاء مجموعة سياسية أوروبية ستتيح "إعادة إشراك" بريطانيا بأوروبا بعد "البريكست".

ووفقا للأنباء، فإن هذه الحماسة لهذا المشروع من جانب جونسون، جاءت عقب لقاء جمع جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة مجموعة السبع في بافاريا بألمانيا.

وقال قصر الإليزيه، إن ماكرون شعر بأن جونسون أبدى "حماسًا كبيرًا" عندما تحدث عن المجموعة السياسية الأوروبية التي ستتيح "إعادة إشراك" بريطانيا بأوروبا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وخلال النقاش بين الرجلين، قال جونسون لماكرون إن "الفكرة خطرت له في العام 2016"، ليردّ عليه الرئيس الفرنسي ممازحًا بأنه في هذه الحال سيمنحه "حقوق الملكية الفكرية".

وأضاف الإليزيه "هذا رائع. سيجعل من الممكن وجود نهج حكومي دولي بحيث نعيد إشراك البريطانيين ودول غرب البلقان"، وفقا للوكالة الفرنسية.

وأشار الإليزيه إلى أن جونسون "يرغب في أن يكون هناك (مساحة) حيث يمكن فتح نقاش خارج الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنّ الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية على مستوى رؤساء الدول والحكومات سيُعقد في النصف الثاني من العام الجاري في ظل رئاسة تشيكيا للاتحاد الأوروبي.

وبحسب فرانس برس، عرض ماكرون مشروع إنشاء "مجموعة أوروبية جديدة" في التاسع من مايو الماضي أمام البرلمان الأوروبي وسط نقاش بشأن قبول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي في ظل العملية العسكرية الروسية في تلك الدولة.

ويستهدف هذا المشروع بالدرجة الأولى الدول التي تأمل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبشكل أساسي أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، كما يستهدف دول غربي البلقان، التي تنتظر دورها للانضمام منذ سنوات عدة مثل صربيا ومقدونيا الشمالية.

ووفقا للوكالة الفرنسية، فإن المشروع يسعى أيضاً إلى جذب الدول الأوروبية التي لا ترغب في الانضمام إلى الاتحاد، مثل سويسرا والنرويج أو حتى بريطانيا التي غادرته مرخلاا فيما بات يعرف بـ"بريكست".