Link موقع epedu.gov.iq استظهار نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 pdf بالرقم الامتحاني جميع المحافظات العراقية

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رابط موقع epedu.gov.iq لاستظهار نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 pdf حيث تزداد عمليات البحث في هذا التوقيت من جانب الطلاب وأولياء الأمور لكي يتم التعرف على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق، وهي الامتحانات التي انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة بناء على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفاصيل إعلان النتيجة الخاصة بالطلاب والتي تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق بجميع المحافظات بالرقم الامتحاني.
استظهار نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 pdf بالرقم الامتحاني
وقد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية إنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 الدور الأول في جميع المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما تم الإعلان عن انتهاء كافة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في مختلف المدارس التابعة للوزارة خلال الساعات الأخيرة، حيث تم رصد كافة النتائج الخاصة بالطلاب، ليتم إعلان النتيجة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة ليتم استخراج النتيجة بسهولة من جانب الطلاب بناء على الرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط.
رابط موقع epedu.gov.iq لاستظهار نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022 pdf
وفي هذا التوقيت يرغب الكثير من طلاب الثالث متوسط الاستعلام عن نتيجة آخر العام، وذلك بالتزامن مع قيام الطلاب قاموا بتأدية الامتحانات في الفترة الماضية، وبدأت أعمال تصحيح الأوراق عقب انتهائهم من الاختبارات، ومن المتوقع انتهاء التصحيح في الأيام المقبلة، ويتم رصد درجات الطلاب ثم رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم، لكي يتمكن الطلاب من الدخول على الموقع في أي وقت والاستعلام عن النتيجة ،يسيطر القلق علي الطلاب بسبب النتيجة، حيث أنهم يرغبوا في معرفة موعد ظهور النتيجة علي الموقع، للاطمئنان علي درجاتهم ومستقبلهم، ويمكن ان يتم استخراج كافة نتائج الصف الثالث المتوسط في جميع المحافظات العراقية من جانب الطلاب، عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم في البداية الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة .
- أو من خلال اختيار الدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني المخصص لنتائج الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم.
- بعد ذلك يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول.
- ثم يتم إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب مباشرة.
- وفي الخطوة الأخيرة يتن الضغط على أيقونة الحصول على النتيجة.
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