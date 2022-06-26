نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا eservices.moe.gov.jo كشف لينك تسجيل الصف الأول الأساسي الأردن 2022-2023 ||فتح خدمة تسجيل الصف الأول في الأردن والأوراق المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هُنا رابط تسجيل الصف الأول الأساسي الأردن 2022 || خدمة تسجيل الصف الأول في الاردن eservices.moe.gov.jo يبحث عدد كبير من الأشخاص التعرف على طريقة التقديم علي الموقع الإلكتروني، ويتم ستمر التسجيل حتي شهر يوليو المقبل وقد تم التنويه من الوزارة أن التسجيل متاح للأشخاص الأردنيين فقط لدخول المدارس الحكومية كما انه في حالة التقدم بإحدى المدارس الخاصة يلزم التوجه إلي المدرسة ومن خلال مقالنا سنتعرف على هُنا رابط تسجيل الصف الأول الأساسي الأردن 2022 || خدمة تسجيل الصف الأول في الاردن eservices.moe.gov.jo.

التقديم في الصف الأول الأساسي بالأردن 2022

تم التصريح من قبل وزارة التربية والتعليم عن طريقة التقديم الإلكتروني للصف الأول الأساسي، كما أنه سيتم فتح باب التقديم منذ عدة أيام، ويستمر حتي الشهر القادم، ومن ضمن الخطوات التي يتم من خلالها التقدم.

حيث أنه يتم فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل .

. ثم يتم أدخال بيانات ولي أمر الطالب.

اضغط علي التسجيل في الصف الأول الأساسي.

بعدها يتم أدخال بيانات الطالب.

تحميل الأوراق المطلوبة للتقديم.

الضغط على حفظ البيانات لتتم عملية التسجيل بنجاح.

قد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية عن اتاحة التقدم في المدارس الحكومية، حيث يتم تسهيلاً علي المواطنين، والتخفيف من أعباء الذهاب للمدرسة وأنه يمكن من خلال المنزل القيام بسهولة التسجيل وإدخال بيانات الطالب التقديم في الصف الأول الأساسي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الأساسي

يوجد عدد من الأوراق التي لابد من تقديمها حتي تم التسجيل وهي.

شهادة ميلاد الطالب.

أيضًا شهادة التطعيمات الخاصة بالطالب.

صور شخصية للطالب.

تقدم صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

يلزم معرفة شروط التقديم في الصف الأول الأساسي، وذلك قبل بدء عملية التسجيل علي الموقع الإلكتروني.

قبول طلب الطالب للالتحاق بالمدرسة، ويبدأ التسجيل علي الموقع من يوم 16يونيو حتي نهاية شهر يوليو المقبل.

حيث أن التسجيل متاح إلكتروني للتقديم في المدارس الحكومية فقط أما المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث الدولية ومدارس الثقافة العسكرية فعليم لابد من التوجه لمقار المدارس كما هو معتاد في السنوات السابقة، ووضعت الوزارة أرقام هواتف خاصة يمكننا من خلالها الرد على كافة الاستفسارات.

تسجيل الصف الأول الأساسي 2022 الأردن

يمكننا من القيام بتسجيل أطفال الأول الأساسي، وذلك في المدارس الحكومية بداية من يوم السبت الموافق السادس عشر من شهر يونيو ، وأشار إلي أن الوزارة تطوع الوسائل التكنولوجية، في التسهيل على أولياء الأمور في عملية التسجيل واستخراج النتيجة، وأشار إلي أن التعاون بين وزارة التعليم ووزارة الاقتصاد.

كما أنه قد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن عملية التسجيل ستنطلق خلال اليوم السبت 2022/06/16 وتستمر حتى الخميس 2022/07/31 وذلك وفقا لبعض من القواعد والضوابط والشروط والتي لابد من توافرها في الطلاب.