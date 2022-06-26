نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 دول أول نتائج البيام عبر موقع bem.onec.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتهاء طلاب شهادة التعليم المتوسط من كافة الاختبارات الخاصة بهذا العام، ومع تداول الأخبار حول ظهور النتائج عبر العديد من المواقع الإلكترونية، قام الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالبحث عن مدى صحة تلك المعلومات وعن الروابط الرسمية التي ستظهر عليها النتائج، والطريقة الصحيحة للاستعلام عن النتائج من خلال ذلك المواقع من خلال استخدام الاسم ورقم الاكتتاب فقط.

موعد شهادة التعليم المتوسط في الجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالتصريح من قبل عن موعد إعلان نتائج التعليم المتوسط لدورة يونيو عام 2022، وذلك عبر حسابها الرسمي على تويتر، حيث أشارت إلى أن تلك الدورة سيتم عقدها اليوم، وهو الموافق يوم الأحد 26 من شهر يونيو، كما قامت الوزارة بالإشارة إلى أن النتائج ستكون متوفرة على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو من خلال رابط الفضاء الأولياء، وذلك نظراً لذلك البيان فقد قام العديد من أولياء الأمور بالبحث منذ الصباح عن رابط نتائج البيام.

من الجدير بالذكر قد لا يتم فتح موقع نتائج الطلاب بشكل طبيعي نظرا لرفع النتائج على الموقع الإلكتروني الآن، ولذلك قد يستغرق الأمر بعض الدقائق لرفع جميع نتائج الطلاب على المنصة، ويمكنكم جينها الاستعلام بشكل طبيعي من خلال إدخال بيانات الطالب، ومن الجدير بالذكر أن نسب النجاح لمعظم المحافظات تتجاوز الـ 90%.

خطوات الاستعلام عن نتائج البيام 2022 عبر فضاء أولياء التلاميذ

قامت وزارة التعليم الجزائرية بالتصريح عن الخطوات الصحيحة للاستعلام عن نتائج البيام لعام 2022، وذلك من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، نظراً لرغبتها في تسهيل الأمور على أولياء الأمور والطلاب، وهي على النحو الآتي: