نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة جديدة للهروب.. موعد مباراة الرائد وأبها الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الرائد وأبها ، ضمن مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2021 ، وفي إطار مواجهات الإياب أو الدور الثاني، يحتضن مساء الإثنين 27 يونيو 2022 ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، مواجهة قوية وثأرية، تجمع فريقا أبها والرائد ، حيث يسعى رائد التحدي إلى الفوز من أجل الابتعاد والهروب من صراع الهبوط المحتدم حاليًا في دوري محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي، فيمكن يتنافس زعيم الجنوب مع فريقا الفتح والفيحاء “المتساوين في رصيد النقاط”، من أجل انتزاع المركز السادس “الشرفي”، لإنهاء الموسم في أفضل ترتيب ممكن.

نستعرض خلال السطور المقبلة، مختلف التفاصيل والمستجدات والكواليس بشأن موعد مباراة الرائد وأبها والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج الناديين في دوري المحترفين السعودي الموسم الـ46 ، بجانب تاريخ مواجهات الرائد وأبها .

مباراة الرائد وأبها

مرة أخرى يجدد فريقا أبها والرائد الموعد مع مواجهة جديدة، في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

حيث أسفر لقاء الذهاب عن فوز صعب لزعيم الجنوب مطلع العام الجاري على ملعبه بـ”النيران الصديقة” بنتيجة (1-0).

وهو ما يسعى الضيوف لتكراره كما أسلفنا، من أجل إنهاء مثالي للمشاركة الخامسة للفريق في البطولة.

بينما الكتيبة الريداوية إلى الثأر أولًا من خسارة لقاء الدور الأول.

ومن ثم تأمين المشاركة رقم 23 في بطولة الدوري السعودي الموسم الجديد .

ويخوض الفريق القصيمي منافسة الشرسة مع الاتفاق والأهلي اللذين يصارعان الهبوط بضراوة.

نستعرض في بداية التغطية ترتيب دوري المحترفين السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة :

وهذا جدول مباريات الجولة 30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان :

نادي الرائد

مع نادي الرائد السعودي صاحب الديار نبدأ تغطيتنا للقاء المرتقب.

حيث يخوض الفريق كما أسلفنا صراعًا مريرًا من أجل البقاء.

وللمشاركة في الموسم 47 من الدوري السعودي للمحترفين .