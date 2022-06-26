bem.onec.dz 2022 رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 حسب رقم التسجيل الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

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عمر شويل - جدة bem.onec.dz 2022 رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط، حيث قام طلاب التعليم المتوسط في دولة الجزائر بأداء امتحاناتهم في الفترة السابقة، وتمت الامتحانات بشكل منظم وميسر، حيث يبحث جميع أولياء الأمور عن درجات أبنائهم لمعرفة النتائج في التعليم المتوسط لعام 2022، فقامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بتوفير موقعها الإلكتروني لتسهيل الوصول إلى الدرجات الخاصة بالطلاب دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة توفيرا للوقت والجهد، كما أن الوزير صرح بأن نسبة النجاح عالية وأكبر من نسبة الرسوب لطلاب التعليم المتوسط.
bem.onec.dz 2022 رابط استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط
قامت وزارة التربية الوطنية في جمهورية الجزائر بإصدار تصريح عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج طلاب التعليم المتوسط لعام 2022 لمعرفة نتائجهم بعد أدائهم الجيد في الامتحانات، وقيل إن موعد الإعلان عن درجات الطلاب سيكون يوم الأحد الموافق 26/2/2022، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
حيث سيتم اعلان نتائج الطلاب في تمام الساعة الرابعة مساءاً، وهذا حسب ما جاء من إصدارات الوزارة، فينتظر الآباء والأمهات معرفة نتيجة أبنائهم بفارغ الصبر لمعرفة مدى تحصيل الطالب في تلك المرحلة، وتحديد مستواه من النجاح أو الرسوب، فلا شك أن النجاح هو من أسعد ما قد يصل له الإنسان في حياته.
خطوات الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022
يمكن معرفة درجات نتائج التعليم المتوسط في الجزائر لعام 2022 من خلال الموقع الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر لطلابها، حيث يتم إتباع الطريقة التالية:
- يقوم ولي أمر الطالب المقيد في السنة الرابعة من التعليم المتوسط بفتح متصفح جوجل الشهير.
- ثم يقوم بكتابة موقع وزارة التربية والتعليم في دولة الجزائر في خانة البحث الخاصة بجوجل.
- ثم يقوم بفتح موقع نتائج الطلاب المسجلين في التعليم المتوسط.
- ثم يقوم ولي الأمر بكتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب.
- ثم يقوم ولي الأمر بكتابة الأرقام من خلال معادلة سهلة، للتأكد من عدم اختراق الموقع بالأجهزة المحترفة مثل الروبوتات.
- ثم يضغط على إظهار نتيجة الطالب.
- ثم يقوم بطبع نتائج الطالب بكل سهولة من خلال لينك الوزارة.
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