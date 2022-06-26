نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام نتائج البيام 2022 الدول الأول عبر وزارة التربية الوطنية bem.onec.dz نتائج التعليم المتوسط في المقال التالي
في الآونة الأخيرة امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر، حيث أظهر أولياء الأمور رغبة شديدة في معرفة نتائج أهم مرحلة في المراحل التعليمية وهي (شهادة البيام)، لأنها المرحلة التي سيستطيع الطلاب من خلالها الانتقال إلى المرحلة الثانوية، ومن الجدير بالذكر أن الاستعلام عن نتيجة البيام 2022 أو كما تعرف باسم شهادة التعليم المتوسط في الجزائر من خلال الاسم ورقم الاكتتاب فقط وذلك من خلال لموقع الدويان الوطني عبر الرابط المباشر.
طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2022
قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالتصريح عن أسهل طريقة للتوصل إلى نتيجة التعليم المتوسط، حيث قامت بتوجيه أولياء الأمور والطلاب إلى خطوات الاستعلام وهي على النحو الآتي:
- أولاً: في البداية قم بالدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك عبر الرابط الصحيح لها.
- ثانياً: وبعد ذلك قم بتدوين رقم التسجيل والرقم السري الخاص بالطالب في الشريط المخصص له.
- ثالثاً: ثم انتظر قليلاً حتى تظهر لك عمليات جمع سهلة وبسيطة، تأكد من حلها بنجاح.
- رابعاً: وفي النهاية قم بالضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.
- خامساً: ستظهر النتائج بشكل مفصل كما يستطيع الفرد طباعتها.
موقع استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر لعام 2022.
نظراً لرغبة وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالتسهيل على أولياء الأمور والطلاب، حيث قامت بتفعيل موقع فضاء الأولياء لاستخراج النتائج، ويمكن الحصول على نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر من خلال الخطوات الآتية:
- أولاً: قم بالدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ، ثم قم بإنشاء حساب خاص بك إذا لم يكن لديك حساب على الموقع من قبل.
- ثانياً: أما إذا كنت مسجل من قبل فقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- ثالثاً: ثم قم بكتابة كافة المعلومات الخاصة بولي الأمر،واختيار أبنائك المتمدرسين.
- رابعاً: وبعد الانتهاء من ذلك قم بكتابة المعلومات الخاصة بالتلميذ، واضغط على زر (الفصل الدراسي).
- خامساً: وفي النهاية انتظر قليلاً حتى تعرض النتائج على الشاشة مفصلة أمامك، ومن الجدير بالذكر أن الموقع يمنح الطالب القدرة على طباعة النتيجة إلكترونيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط استعلام نتائج البيام 2022 الدول الأول عبر وزارة التربية الوطنية bem.onec.dz نتائج التعليم المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.