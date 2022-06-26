رابط استعلام نتائج البيام 2022 الدول الأول عبر وزارة التربية الوطنية bem.onec.dz نتائج التعليم المتوسط

في الآونة الأخيرة امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر، حيث أظهر أولياء الأمور رغبة شديدة في معرفة نتائج أهم مرحلة في المراحل التعليمية وهي (شهادة البيام)، لأنها المرحلة التي سيستطيع الطلاب من خلالها الانتقال إلى المرحلة الثانوية، ومن الجدير بالذكر أن الاستعلام عن نتيجة البيام 2022 أو كما تعرف باسم شهادة التعليم المتوسط في الجزائر من خلال الاسم ورقم الاكتتاب فقط وذلك من خلال لموقع الدويان الوطني عبر الرابط المباشر.

طريقة الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر 2022

قامت وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالتصريح عن أسهل طريقة للتوصل إلى نتيجة التعليم المتوسط، حيث قامت بتوجيه أولياء الأمور والطلاب إلى خطوات الاستعلام وهي على النحو الآتي:

أولاً: في البداية قم بالدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك عبر الرابط الصحيح لها.

ثانياً: وبعد ذلك قم بتدوين رقم التسجيل والرقم السري الخاص بالطالب في الشريط المخصص له.

ثالثاً: ثم انتظر قليلاً حتى تظهر لك عمليات جمع سهلة وبسيطة، تأكد من حلها بنجاح.

رابعاً: وفي النهاية قم بالضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.

خامساً: ستظهر النتائج بشكل مفصل كما يستطيع الفرد طباعتها.

موقع استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر لعام 2022.

نظراً لرغبة وزارة التربية والتعليم الجزائرية بالتسهيل على أولياء الأمور والطلاب، حيث قامت بتفعيل موقع فضاء الأولياء لاستخراج النتائج، ويمكن الحصول على نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر من خلال الخطوات الآتية: