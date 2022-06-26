تفاقم أزمة الوقود فى سريلانكا.. وارتفاع جديد فى الأسعار

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة "رويترز"، أعلنت شركة "سيلان بتروليوم" الحكومية زيادة أسعار الديزل المستخدم فى وسائل النقل العام بنسبة 15 % ليبلغ 460 روبية (1.21 يورو) للتر والبنزين بنسبة 22% إلى 550 روبية (1.44 يورو).
وتأتى هذه الزيادة بعد إعلان وزير الطاقة كانشانا ويجيسكيرا، تعذر وصول شحنات عدة كانت متوقعة وإرجائها إلى أجل غير مسمى، فيما تؤكد مصادر رسمية أن الكميات المتبقية فى البلاد يمكن أن تغطى الاحتياجات لمدة يومين، لكن السلطات تحتفظ بها للخدمات الأساسية.
وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضى، وتشير التقديرات إلى أن البلاد بحاجة إلى 7 مليارات دولار لخدمة دينها العام.
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