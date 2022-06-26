النمسا تتخذ إجراء جديدا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر، فى تصريحات اليوم الأحد، إن فريق العمل المسؤول بقيادة جهاز أمن الدولة والاستخبارات قام بعمل تحقيق شديد الاحتراف والدقة، وتم تجميد العديد من العقارات بقيمة عشرات الملايين من اليورو ومنع محاولات استيراد وتصدير السلع ذات الصلة بالاتحاد الروسى.
يشار إلى أنه منذ فبرايرالماضى، أقر الاتحاد الأوروبى عدة حزم من العقوبات بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، ووفقا لوزارة الداخلية النمساوية تم معاقبة 1175 شخصا و101 منظمة فى الاتحاد الروسى على المستوى الأوروبى، كما تمت مصادرة أصول بقيمة 10 مليارات يورو، وتم حظر معاملات بقيمة 196 مليار يورو.
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