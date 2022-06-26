ماذا فعل ميقاتى فى 3 مرات تولى فيها رئاسة حكومة لبنان؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يبدأ ميقاتى مشاورات تشكيل حكومته، غدًا الإثنين، وسط تحديات كبيرة، ومهام عديدة تنتظر هذه الحكومة، على رأسها إجراء الانتخابات الرئاسية والوفاء بالالتزامات لصندوق النقد الدولى، وإقرار قوانين الموازنة، ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال، وتنظيم القطاع المصرفى وتوحيد أسعار الصرف، وإرساء أسس متينة لإغاثة اقتصادية واجتماعية لللبنانيين، وتحقيق التعافى المستدام فى لبنان.

وتولى ميقاتى منصب رئيس الوزراء اربع مرات متفرقة، كانت المرة الأولى فى أبريل 2005، عقب استقالة الرئيس عمر كرامى، إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى، وكانت الحكومة مكلفة وقتها بإدارة البلاد حتى إجراء الانتخابات البرلمانية لضمان الحيادية.

وكانت المرة الثانية فى يونيو 2011، عندما كلفه الرئيس ميشال سليمان برئاسة الحكومة بعد استقالة حكومة سعد الحريرى، وحصل ميقاتى وقتها على 68 صوتا من 128 نائبا مقابل 60 صوتا للحريرى، إلا أنه أعلن استقالته فى 22 مارس 2013 لعدم تشكيل هيئة إشراف على الانتخابات.

وتولى ميقاتى المنصب للمرة الثالثة فى سبتمبر 2021، بعد استقالة الحريرى، حيث شكل وقتها حكومة لتدبير الطوارئ والإصلاحات، بينما واجه لبنان حينها أسوأ أزمة إقتصادية فى تاريخه.

ودعت فرنسا الأطراف اللبنانية إلى سرعة تشكيل الحكومة لتدبير الطوارئ والإصلاحات، وطالبت باريس القوى اللبنانية بالعمل دون تأجير لوقف التدهور، وأكدت فرنسا تمسكها بالانتخابات الرئاسية وفق المواقيت التى يحددها الدستور. كما حثت مجموعة الدعم الدولية الأطراف السياسية اللبنانية على تشكيل الحكومة لإنهاء معاناة اللبنانيين.