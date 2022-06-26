والدة الطالبة المقتولة في " جامعة البلقاء " يكشف مطالبه

وقال : إنه يثق في عدالة القضاء الأردني، وأكد أنه في حال تم ضبط الجاني من قبل الأجهزة الأمنية، سيقوم بالقصاص منه على الفور، وأنه لن يقبل بهدر دم ابنته دون سبب.

وشدد مفيد على أنه لن يقبل بأي عطوة أمنية، ولن يقوم باستقبال أي قول دون القصاص، وطالب أن يكون القصاص بحجم الجريمة، متسائلا "بأي ذنب قتلت".

وأكد أنه لا يوجد أي مقدمات للحادثة ولم يتقدم لخطبتها أحد من قبل، وأضاف أنه من شدة خشيته على ابنته يقوم بإيصالها وإرجاعها من وإلى الجامعة بشكل يومي، دون أن يضطرها لركوب المواصلات العامة خوفا عليها ، وفق سكاي نيوز

ونفى جميع الأقاويل التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودعا المجتمع وبالأخص رواد منصات التواصل الاجتماعي بالتوقف عن تداول وإصدار الشائعات التي لا تمت للواقع بصلة، مؤكدا على حجم المصاب الجلل الذي أصابهم.

فيما كشف تقرير الطب الشرعي للطالبة المغدورة داخل حرم جامعتها إيمان إرشيد، الخميس، أن 4 رصاصات استقرت في جسدها بمواضع قاتلة.