رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن وخطوات التسجيل على موقع eservices.moe.gov.jo

رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن، لقد تم الاعلان رسميا من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم الأردنية عن رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن، وذلك ليتمكن كافة اولياء الامور لجميع الطلاب من التقديم لابنائهم قبل الموعد المحدد لإغلاق رابط التقديم، وبدء مراجعة الطلبات الخاصة بأولياء الأمور، والجدير بالذكر ان التقديم للعام الدراسي الجديد 2022/2023 يكون إلكترونيًا من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، والخاصة بالطالب وولي الأمر وغيرها من البيانات الخاصة بالتقديم في الأول الابتدائي، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن

يمكن لكافة أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم بالصف الأول الرسمي اتباع بعض الشروط اللازمة، بالاضافة إلى بعض الاوراق المطلوبة من كل ولي امر، واهم تلك المستندات هي شهادة ميلاد الطفل، صورة من دفتر العائلة، شهادة تطعيمات الطفل، بالاضافة إلى عدد 4 صور مقاس 4×6 حديثة، على أن يكون سن الطالب المتقدم للصف الأول الاساسي بين 6 وحتى 9 سنوات في تاريخ التقديم، والجدير بالذكر أن باب التقديم متاح لكافة أولياء الأمور منذ يوم 16 يونيو 2022 الماضي، على أن يستمر حتى يوم 31 يوليو 2022.

التسجيل في رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن

يمكن الآن لجميع اولياء الامور في كافة المدن الاردنية القيام بالتسجيل في رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن، ويكون ذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يمكن إجراؤها، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية داخل الموقع المخصص للتسجيل: