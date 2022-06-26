نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن وخطوات التسجيل على موقع eservices.moe.gov.jo في المقال التالي
رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن، لقد تم الاعلان رسميا من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم الأردنية عن رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن، وذلك ليتمكن كافة اولياء الامور لجميع الطلاب من التقديم لابنائهم قبل الموعد المحدد لإغلاق رابط التقديم، وبدء مراجعة الطلبات الخاصة بأولياء الأمور، والجدير بالذكر ان التقديم للعام الدراسي الجديد 2022/2023 يكون إلكترونيًا من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، والخاصة بالطالب وولي الأمر وغيرها من البيانات الخاصة بالتقديم في الأول الابتدائي، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.
رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن
يمكن لكافة أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم بالصف الأول الرسمي اتباع بعض الشروط اللازمة، بالاضافة إلى بعض الاوراق المطلوبة من كل ولي امر، واهم تلك المستندات هي شهادة ميلاد الطفل، صورة من دفتر العائلة، شهادة تطعيمات الطفل، بالاضافة إلى عدد 4 صور مقاس 4×6 حديثة، على أن يكون سن الطالب المتقدم للصف الأول الاساسي بين 6 وحتى 9 سنوات في تاريخ التقديم، والجدير بالذكر أن باب التقديم متاح لكافة أولياء الأمور منذ يوم 16 يونيو 2022 الماضي، على أن يستمر حتى يوم 31 يوليو 2022.
التسجيل في رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن
يمكن الآن لجميع اولياء الامور في كافة المدن الاردنية القيام بالتسجيل في رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن، ويكون ذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يمكن إجراؤها، ويكون ذلك عبر اتباع الخطوات التالية داخل الموقع المخصص للتسجيل:
- في أول خطوة انقر على رابط تسجيل الصف الأول 2022 الأردن.
- قم بتسجيل الدخول في الموقع عن طريق كتابة البيانات المطلوبة منك.
- إذا لم يكن لديك حساب قم بالضغط على كلمة “إنشاء حساب” اضحى يمين الصفحة، ثم ادخل كافة البيانات المطلوبة منك.
- بعد الدخول إلى الموقع ستظهر أمامك العديد من الخدمات، اضغط على “تقديم الصف الأول الاساسي”.
- سيطلب منك الموقع بعض البيانات التي تخص الطالب وولي الأمر، قم بإدخالها بشكل صحيح.
- قم بإختيار المدرسة والمديرية وغيرهم.
- بعد الانتهاء اضغط على تسجيل.
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