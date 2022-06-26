نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “bem.onec.dz” نتائج البيام 2022 موقع الديوان الوطني استخرج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر برقم التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البيام 2022 موقع الديوان الوطني، يترقب الطلاب تفعيل رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الجزائر وفقًا لما آلت إليه وزارة التربية الوطنية عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة تويتر خلال الساعات الماضية، حيث أكدت أن نتيجة bem دورة جوان لم يحول عن موعد ظهورها سوى القليل بعد الانتهاء من تصحيح أوراق الاجابات كاملة، وفي تمام الرابعة عصر اليوم سوف تعتمد وزارة التربية الوطنية نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالجزائر دورة جوان 2022، وبعدها سوف تكون متاحة أمام كافة التلاميذ للحصول عليه سواء كان من خلال موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات أو من خلال منصة فضاء الأولياء وكلاهما تابعين للوزارة ولا ثالث لهما، ومن ثم لابد ألا ينجرف أي طالب وراء أي مواقع إلكترونية آخرى تزعم الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022 من خلالها.

نتائج البيام 2022 موقع الديوان الوطني

نوهت وزارة التربية الوطنية بالآمس أن الاستعلام عن نتائج البيام 2022 برقم التسجيل في الجزائر دورة جوان سيتم إشهارها اليوم الأحد 26 جوان بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا (16.00سا) على أن تكون نتيجة المترشحين المتمدرسين والأحرار عبر موقع الديوان للامتحانات والمسابقات، بينما المترشحين التمدرسين سيتم رفعها على فضاء أولياء التلاميذ، عبر إشهار قوائم الناجحين والمقبولين في السنة الأولى ثانوي من نفس اليوم وعلى مستوى المؤسسات التعليمية التي اجتازها الطلاب بنجاح وتفوق.

استخراج نتائج البيام الجزائر ٢٠٢٢ وزارة التربية

بعد أن يتأكد الطالب من ظهور النتيجه لابد من إتباع الخطوات التالية للحصول عليها بشكل تفصيلي والاطلاع على النسبة المئوية:

الولوج إلى الرابط الرسمي لـ موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع للوزارة.

التابع للوزارة. ستظهر الآن واجهة جديدة موجود بها خانات فارغة.

الخانة الأولى نكتب بها رقم التسجيل الخاص بالطالب.

وفي الخانة الثانية ندخل الرقم السري.

ثم في المستطيل الأخير نجيب على العملية الحسابية.

وأخيرًا بعد أن يتم التأكد من البيانات المدخلة سابقًا نقم بالنقر على أيقونة استظهار النتيجة لنطلع على نتائج البيام 2022 كشف نقاط شهادة.

سننتقل إلى واجهة آخرى بها كافة المعلومات الشخصية للطالب من اسم ولقب والمعدل الذي حصل عليه.

ويرجى العلم أن الرقم السري والتسجيلي يمكن الحصول عليهما من خلال الاستمارة الخاصة بالتسجيل.