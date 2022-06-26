الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2022 طرق الاستعلام ودفع الفواتير

مع الانتشار الواسع والسريع التكنولوجيا نجد أن أصبح استخدام الهاتف المحمول منتشر بطريقة كبيرة ما بين الفئات العمرية المختلفة كبارا وصغارا ولكن هذا لا ينفي وجود التليفون الارضي كونه من الأشياء الهامة والضرورية في اي منزل في مصر ومحافظاتها فقد لا يستخدم لعمل مكالمات من خلاله إذا يفضل البعض استخدام الهاتف المحمول ولكنه أساسي وجوده لدعم اشتراك وتوصيل الانترنت المنزلي وعليه يعتبر الهاتف الارضي من الضروريات لهذا يبحث عدد كبير من المواطنين بمصر ومحافظاتها عن طريقة الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي عن شهر يوليو للعام الجاري 2022 وإيمانا منا بأهمية هذا الموضوع لعدد كبير من متابعينا القراء يوفر لكم موقعنا ثقفني كافة التفاصيل المتعلقة بفاتورة الهاتف الارضي تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

ميعاد الاستعلام عن فاتورة الارضي شهر يونيو 2022

اعزائي مستخدمي الهواتف الأرضية والباحثين بشكل يومي عن موعد الاستعلام عن استهلاك فاتورة شهر يونيو للعام الحالي 2022 نود أن نحيطكم علما بأن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإتاحة معرفة فاتورة الهاتف الأراضي لديكم بداية من الخامس عشر من يوليو وعليه يمكن اعتبارًا من ذلك التاريخ الاستعلام عن فاتورة التليفون وبدء سداد الفاتورة وجدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات وي تقوم بإعطاء فترة سماح للمشتركين لسداد فاتورة شهر يونيو على أن تنتهي هذه المدة في تاريخ الرابع عشر من أغسطس المقبل للعام الحالي 2022 وفي حالة عدم السداد تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا من خلال تحويل خط التليفون للعمل بنظام الاستقبال اعتبارًا من يوم الخامس عشر من أغسطس ومن بعد تاريخ 20 اغسطس يكون هناك أجراء جديد خاص قطع الخدمة بشكل نهائي وكذلك انزال غرامات تأخير وهذا يتم لحين السداد ودفع الغرامة.

طرق دفع فاتورة الهاتف الأراضي

يوجد خيارات مختلفة يمكن من خلالها سداد اشتراك فاتورة الهاتف الأراضي عن شهر يونيو الجاري للعام الحالي 2022 فلا يتوقف الأمر على الذهاب إلى السنترال وعليه يمكن السداد من خلال ما يلي: