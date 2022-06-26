كراسة شروط حجز اراضي الاسكان الاجتماعي من وزارة الاسكان والتعمير

في كل فترة يطرح الإسكان الاجتماعي العديد من الوحدات السكنية أو الأراضي التي تستخدم كذلك بهدف بناء وحدات سكنية لكافة المواطنين بمصر وهذا وإن دل على شيء فيدل على مدى اهتمام ورعاية الدولة والحكومة المصرية بالمواطنين وعليه يكثر محركات البحث الآن من مئات الآلاف من سكان مصر عن كراسة شروط حجز اراضي الاسكان الاجتماعي وما هي الشروط التي تحتوي عليها وكذلك طريقة التقديم بالشكل إلكتروني وحرصا من موقعنا ثقفني على إرضاء رغبات متابعينا القراء نوفر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بحجز اراضي الاسكان الاجتماعي وكذلك الشروط الواجب توافرها لكي يتم الحجز تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع .

شروط حجز اراضي الاسكان الاجتماعي

تضمن حجز اراضى الاسكان مجموعة مختلفة من الشروط قد سبق و حددتها وزارة الاسكان والتعمير بمصر وهي على النحو التالي:

الشرط الأول يجب على المتقدم أن يكون شخص عاقل وطبيعي ويحمل الجنسية المصرية وكذلك ألا يكون شخص معنوي بمعنى لا يجوز هذا التقديم لشركة أو مؤسسة.

الشرط الثاني يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يجوز ابدا لأكثر من شخص في أسرة واحدة. التقدم لحجز أكثر من قطعة في المدن المعلن عنها أي لا يجوز للزوج والزوجة والابناء التقدم جميعا للحجز فمن كل أسرة يفترض أن يقدم شخص واحد فقط.

الشرط الثالث لا يمكن لأي أسرة سواء كان الزوج أو الزوجة أو الابن أن يتقدم لحجز أكثر من قطعة في مدينة أو أكثر واحدة فقط مع العلم أن الأسرة المخالفة لذلك سوف يتم استبعادهم من الحجز نهائيا.

بيانات هامة إضافية في كراسة الشروط

ليس تلك الشروط السابقة ذكرها في الوحيدة لذلك بل أن هناك شرط هام آخر يتعلق بحق استخدام هذه الأرض بمعنى اوضح ان كافة قطع الأراضي المعروضة للبيع من قبل الاسكان الاجتماعي مخصصة فقط للاستخدام السكني ولا يحق للمشتري أو لأبنائه تغيير الاستخدام المخصص من أجله الأرض واذا حدث هذا فسوف يكون غير قانوني ومخالف للائحة وكراسة الشروط وعليه سوف يتم عمل مخالفة له وكذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن والتي تنص على فسح مع فسخ العقد على الفور حتى بدون دون تنبيه المواطن كونه أخل بشروط التعاقد بخلاف اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك وفقا لمجموعة من القواعد التي تم وضعها لمثل هذه المخالفات القانونية بهذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع قطع الأراضى للاستخدام السكنى فقط.