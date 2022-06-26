نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2022 المربع الإلكتروني نتائج الصف الثاني عشر بالرقم المدني

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عمر شويل - جدة اعلان نتائج الثانوية العامة بالكويت نتيجة الصف الثاني عشر 2022 بالرقم المدني، يعتمد وزير التربية الكويتية علي المضيف نتيجة الثانوية العامة مساء اليوم الأحد 26 يونيو، ويُعلن في السياق ذاته أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية العامة بالكويت، على أن يتم اتاحة رابط الإستعلام عن النتيجة داخل المقال ليستطيع الطلاب الحصول على نتائجهم بشكل فوري الكتروني، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية المربع الإلكتروني للنتائج، حيث يمكن للطالب أو ولي أمره الإستعلام عن نتائج المرحلة الثانوية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التربية.

اعلان نتائج الثانوية العامة بالكويت 2022

أكدت وزارة التربية الكويتية، أنه تحقيقاً لمصلحة الطلاب في اختبارات الثانوية العامة 2022 بالكويت، فقد تم تصحيح النتائج الخاصة بالقسمين العلمي والأدبي، مع مراعاة الدقة في التصحيح وتجميع ورصد الدرجات، لتكون النتائج جاهزة للإعلان في الموعد الموضح في التقويم الدراسي المعدل، والذي أوضح أن اعلان نتائج الصف الثاني عشر الثانوي من المقرر أن يكون يوم الأحد 26/6/2022، ويتم تسليم بطاقات درجات أخر العام للصف الثاني عشر، وذلك في يوم الأثنين 27/6/2022.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية، في تلقي تظلمات اختبارات الصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي والمعهد الديني، بداية من يوم الثلاثاء 28/6/2022 ولمدة ثلاث أيام، حيث يمكن لكل طالب التظلم من ثلاث مواد دراسية كحد أقصى.

رابط وخطوات الإستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر 2022

الإستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر بالكويت من خلال موقع وزارة التربية، من أجل اطلاع طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بالكويت على نتائجهم الكترونياً، بدون الحاجة لتكبد عناء الذهاب إلى المدرسة ونوضح رابط وخطوات الإستعلام عن النتائج على النحو التالي:-

الدخول على موقع وزارة التربية الكويتية المربع الإلكتروني للنتائج.

المربع الإلكتروني للنتائج. ادخال الرقم المدني للطالب في المربع المخصص.

الضغط على بحث.

الإنتظار بضع لحظات حتى ظهور النتائج.

يزيد البحث من قبل طلاب الكويت حالياً، عن رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالكويت للعام الدراسي الحالي 2022، ونوضح أن الإستعلام يكون من خلال الرقم المدني للطالب، على أن نتابع معكم عبر التحديثات المستمرة اعتماد واعلان نتائج الصف الثاني عشر بالكويت اليوم الأحد.