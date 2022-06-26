نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم رياض الاطفال 2022 شروط وخطوات التقديم عبر موقع emis.gov.eg في المقال التالي
تقديم رياض الاطفال 2022 يبحث الكثير من أولياء الأمور عن أفضل المدارس حتى يقوموا بإلحاق أبنائهم بها، وتعتبر المدارس الرسمية أو التجريبية كما يطلق عليها البعض، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن التقديم للطلبة والطالبات هذا العام سوف يكون إلكترونيا، وسوف نستعرض معكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم وشروطه فتابعونا.
تقديم رياض الاطفال 2022
في إطار التحول الرقمي الذي تتخذه الحكومة المصرية منذ بضعة اعوام، ومنعا لتزاحم أولياء الأمور، فقد أوضحت الوزارة أن التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال سيكون بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث بدأ التقديم منذ 1 يونيه الجاري ويستمر حتى يوم 30 من الشهر نفسه، وتعتبر مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التعليمية التي تلقى اهتماما خاصا من قبل الوزارة، حيث تم إعداد المناهج الدراسية لهم بشكل يتوافق مع هذه المرحلة السنية تبعا للمناهج العالمية.
شروط التقديم رياض الأطفال 2022
- يجب ألا يقل سن الطالب في أكتوبر 2022عن 4 سنوات.
- يتم تنسيق الطلبة المتقدمين تبعا للكثافة في كل مديرية تعليمية.
- يتم وضع الكثافة العددية للطلبة عند اعتماد التنسيق، حيث لا يجب أن يزيد عدد الطلبة عن حد معين في كل فصل.
- يمكن متابعة التنسيق أولا بأول عبر الرابط الذي يتم الإعلان عنه من قبل الوزارة.
- بعد إعلان نتيجة القبول يقوم ولي الأمر بتقديم الملف الورقي إلى المدرسة التي تم قبول الطالب بها.
خطوات التقديم على رياض الأطفال 2022
- يتم الدخول إلى الموقع الذي أعلنته الوزارة للتسجيل فيه.
- يقوم ولي الأمر بإدخال الرقم القومي للطالب والموجود بشهادة الميلاد.
- يتم كتابة البيانات المطلوبة بدقة.
- يقوم ولي الأمر باختيار المحافظة التي سيقوم بالتقديم بها.
- يتم ترتيب المدارس حسب القرب من محل السكن.
- بعد الانتهاء من التقديم يتم حفظ الاستمارة وطباعتها لأنها ستكون ضمن الأوراق المطلوبة للتقديم بعد ظهور نتيجة التنسيق.
هذا ويذكر أن وزارة التربية والتعليم تلقي اهتماما خاصا بمرحلة رياض الأطفال، حيث تم إعداد عدد من المناهج القوية حيث تعتبر هذه المرحلة إعدادا للمناهج الجديدة التي يتم تدريسها في المرحلة الابتدائية، والتي تعتمد بشكل كبير على الابتكار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم رياض الاطفال 2022 شروط وخطوات التقديم عبر موقع emis.gov.eg على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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