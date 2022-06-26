نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 bem onec dz عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ والديوان الوطني للمسابقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت وزارة التربية الوطنية في الجزائر إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 bem onec dz اليوم الأحد السادس والعشرون من شهر جوان الحالي، ويستطيع جميع تلاميذ السنة الرابعة متوسط الذين اجتازوا امتحانات شهادة التعليم المتوسط استخراج كشف النقاط عبر الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ أو موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات resultat bem 2022. كما نلاحظ حاليا ازدياد عمليات البحث عبر محرك بحث جوجل ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عن كيفية الاطلاع عن نتائج شهادة التعليم المتوسط للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وبدورنا نحن من خلال موقع ثقفني الإخباري سنبين لمتابعين الكرام من دولة الجزائر الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها استخراج كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 برقم التسجيل فتابعونا للنهاية من أجل معرفة ذلك.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 bem onec dz

نشرت يوم أمس وزارة التربية الوطنية الجزائرية على صفحتها الرسمية بالمنصة العالمية توتر تدوينة جاء في محتواها الموعد الرسمي لإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022، كما حددت الوزارة جميع المواقع الرسمية التي يمكن من خلالها الاطلاع على نتائج امتحانات شهادة التعليم المتوسط 2022 بمجرد ظهورها رسميا يوم الأحد 26-06-2022 على الساعة 16:00 مساء بتوقيت الجزائر.

بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) June 25, 2022

موقع نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

كيفية الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 أو الموقع ال>ي يمكن من خلاله استخراج نتائج البيام بشكل إلكتروني تم تحديده من قبل وزارة التربية الوطنية، حيث يمكن لتلاميذ السنة الرابعة متسوط الحصول على كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط ومعرفة كافة الدرجات المتحصل عليها من خلال اتباع بعض الخطوات والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

يجب عليك الدخول على رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

من خلال الواجهة الرسمية لموقع bem onec dz أدرج رقم التسجيل الخاص بك

ثم إدراج الرقم السري في الخانة المخصصة له

كتابة الأرقام المطلوبة منك “حل عملية جمع بسيطة للأرقام”

اضغط على مربع عرض النتيجة

يمكنك كذلك مشاهدة هذا الفيديو والذي يوضح أهم الخطوات التي يمكن من خلالها استخراج نتائج البيام 2022.

فضاء أولياء التلاميذ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022

نظرا للضغط الرهيب الذي يعرفه موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات يوم نشر نتائج البيام 2022 bem أتاحت وزارة التربية الوطنية موقع فضاء أولياء التلاميذ والذي يمكن من خلاله استخراج كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2022 resultat bem من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ 2022 اضغط على مربع تسجيل جديد. “إذا لم تسجل من قبل يعني ليس لديك حساب أي حساب على موقع فضاء الأولياء”. إدخال بيانات التسجيل كلمة اسم المستخدم وكلمة المرور ثم إدراج كافة البيانات الخاصة بولي التلميذ تختار أبنائك المتمدرسين الذين امتحنوا في شهادة التعليم المتوسط ثم كتابة كافة المعلومات الخاصة بالتلميذ أنقر على مربع الفصل الدراسي الثالث. في الأخير اضغط على مربع عرض النتائج. كذلك يمكن لجميع أولياء الأمور مشاهدة الفيديو أدناه والذي يوضح طريقة التسجيل واستخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط من خلال موقع فضاء الأولياء 2022.

متابعينا الكرام من الجزائر نعلم أن كل التلاميذ ينتظرون بشغف نتائج البيام التي تعتبر مهمة جدا في حياة كل تلميذ من أجل الانتقال للمرحلة الثانوية نتمنى لكم النجاح والتوفيق والحصول على معدلات ممتازة بمجرد أن تظهر نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 bem onec dz.