مقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى هجوم روسى بـ كييف

جدة - نرمين السيد - وأفاد مكتب المدعى العام الأوكرانى عبر تطبيق "تليجرام"، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن ضباط إنفاذ القانون فتحوا تحقيقا فى الهجوم الصاروخى الروسى الذى استهدف كييف هذا الصباح.
وأصابت الصواريخ الروسية مبنى سكنيا من 9 طوابق وبنية مجاورة، ونتيجة لذلك، اشتعلت النيران فى المنزل السكنى ودُمرت طوابقه العلوية بشكل جزئى.
وبحسب المعطيات الأولية، قُتل مدنى واحد جراء القصف، وتمكنت السلطات من إنقاذ 4 مدنيين آخرين، بينهم طفل من تحت الأنقاض، ونقلوا جميعا إلى المستشفى، ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.
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