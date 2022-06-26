قفزة جديدة فى إصابات ووفيات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و328 ألفا و556 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 86.9 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 32 مليونا.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ670 ألفا و229 وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 524 ألفا و999 وفاة.