عاجل- ارتفاع عدد ضحايا الملهى الليلى بـ جنوب إفريقيا إلى 20 قتيلا

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال رئيس إدارة السلامة فى الحكومة الإقليمية ويزوى تيكانا-جكسوثيوى: "العدد ارتفع إلى 20 قتيلا، توفى ثلاثة فى المستشفى. لكن ما زال هناك اثنان فى حالة حرجة للغاية".

وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، وقع الحادث فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، فى بلدة إيست لندن بحديقة سينرى، فى حين أن سبب الوفيات غير معروف حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم شرطة الكاب الشرقية البريجادير تيمبينكوسى كنانا، أن الشرطة لا تزال تحقق فى سبب الوفاة، قائلا: "لقد تلقينا هذا التقرير بالجثث فى الساعات الأولى من يوم الأحد والظروف المحيطة بالحادث قيد التحقيق.. نحن لا نفعل أى تكهنات فى هذه المرحلة لأن تحقيقاتنا مستمرة".