بالصور : مشاجرة نسائية شرسة بين فتاتين في الاردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 26 يونيو 2022 01:05 مساءً - دوت الخليج :- يتداول مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن احد الفيديوهات والذي يسجل مشاجرة عنيفة في وسط البلد بعمان . ولم يعرف متى وقعت هذه المشاجرة وسببها . واللافت في الفيديو المتداول ان جموع الموجودين لم يتقدم احد منهم للفصل بين الفتاتين اللتين كانت احداهما تجلس على صدر الاخرى وسط الشارع ممسكة بشعرها في مشهد غريب جدا ومثير للاشمئزاز . صور :

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