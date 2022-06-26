نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مَوقع إستخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط خلال موقع فضاء الاولياء لإستخراج كشف النقاط 2022 في الجزائر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تفعيل رابط موقع فضاء الاولياء لإستخراج كشف النقاط 2022 الجزائر، حيث أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط وايضاً نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية والكشف عن عدد النقاط الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثالث خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بشكل إلكتروني عبر موقع Espace Parents 2022، المعلن عنه بحيث يمكن لجميع الطلاب الحصول على قائمة بالنقاط التي تحصلوا عليها بكل سهولة، وإليكم التفاصيل.

موقع فضاء الاولياء لإستخراج كشف النقاط 2022 الجزائر

يبحث آلاف من المواطنين وخاصة من الطلاب واولياء الامور عن رابط موقع فضاء الاولياء لإستخراج كشف النقاط 2022 الجزائر، وخاصة بعد أن انتهي جميع الطلاب من تأدية امتحاناتهم منذ عدة أيام، وهم الآن في انتظار اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط للاطمئنان على معدلاتهم طوال العام، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن تفعيل موقع فضاء الأولياء منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره في البلاد، لاستخراج نقاط الكشف الجزائرية 2022 لجميع الطلاب في مستويات التعليم المختلفة ، سواء المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية ، ويقدمEspace لأولياء الأمور العديد من الخدمات التعليمية الأخرى لتسهيل إكمال العملية التعليمية مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

رابط موقع فضاء الاولياء لإستخراج كشف النقاط 2022 الجزائر

من خلال الدخول إلى موقع فضاء الاولياء لإستخراج كشف النقاط 2022 الجزائر، يمكنكم الحصول على النتائج باتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

ادخل مباشرة على رابط موقع فضاء ولي الأمر .

. ومن ثم اضغط على أيقونة التسجيل الجديد “ في حالة إذ لم يكن لديك حساب من قبل عبر الموقع”.

بعد ذلك ، قم بكتابة اسم المستخدم وادخال كلمة المرور.

ثم قمبتدوين البيانات الخاصة بولي أمر الطالب ، مع مراعاة تحري الدقة عند إدخال البيانات.

أدخل المستوى الذي يدرس فيه الطالب.

ثم اضغط فوق تحديد فئة.

وأخيرًا، من خلال النقر على أيقونة عرض قائمة النقاط الفضائية للطلاب لعام 2022 تخصل على تفاصيل النتيجة بالكامل، ويمكنك طباعة استمارة التسجيل.

الآلاف من طلاب الجزائر يبحثون في الوقت الحالي عن الرابط الخاص بموقع فضاء اولياء التلاميذ المخصص للإستعلام من خلاله عن نتائج الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري 2022، هذا ومن المقرر ان تصدر النتائج رسمياً خلال الموقع فور اعتمادها رسمياً، ومن المقرر ان تظهر النتائج رسمياً في غضون الساعات القليلة القادمة.

ساعات قليلة وتصدر النتائج الخاصة بطلاب التعليم المتوسط الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري 2022، وكما ذكرنا لكم اعزائي الطلاب واولياء الامور انة من المقرر ان تظهر النتائج بشكل الكتروني هذا العام خلال الموقع المخصص لنتائج الطلاب التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية، بحيث يتمكن الطلاب من التعرف على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة.

نتابع معكم اعزائي الطلاب مستجدات ظهور نتائج شهادة التعليم المتوسط الخاصة بالفصل الدراسي الثالث لعام 2022، حيث لا زالت اعمال الكنترول الخاصة بتجميع ورصد درجات الطلاب مستمرة حتى الآن ولم تنتهى وزارة التربية الوطنية الجزائرية منها بعد، ولكن قد اشارت العديد من المصادر الى انها على وشك الانتهار وقد اقترب ظهور النتائج.