نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج البيام الجزائر حسب رقم التسجيل عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz نقاط الفصل الثالث في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الساعات القليلة الماضية، زادت عمليات بحث جميع الطلاب وأولياء الأمور في مدن وولايات مختلفة في الجزائر حول كيفية الحصول على كشف نقاط للمواد الدراسية الخاصة بشهادة التعليم المتوسط البيام حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية رسمياً الانتهاء من جميع امتحانات الخاصة بالشهادة المتوسط وسوف يتم الإعلان عن النتائج عصر اليوم من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وكذلك موقع فضاء أولياء التلاميذ .

فضاء أولياء التلاميذ 2022

إن موقع فضاء أولياء التلاميذ الجزائري حاليًا واحد أهم المواقع التعلمية في الجزائر حيث إنه يتبع بشكل مباشر وزارة التربية الوطنية الجزائرية حيث تم إطلاق الموقع رسميا عام 2020 وقت فيروس كورونا وذلك من أجل الحصول على نتائج الطلاب دون الذهاب إلى المدارس وتجنب الازدحام للحد من خطر انتشار فيروس كورونا حيث يعمل الموقع على مساعدة كافة أولياء الأمور والتلاميذ على معرفة النتائج الخاصة بهم دون الحاجة للذهاب إلى المدارس الخاصة بهم في مختلف أنحاء الولايات الجزائرية .

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أعلنت وزارة التربية الجزائرية عن بعض التغييرات في نظام التعليم الجزائري في وقت سابق من هذا العام، حيث سوف يتم تطوير المناهج بشكل كبير حتى تتماشى مع التغيرات العالمية في المناهج التعليمية ومن الجدير بالإشارة أن من خلال رقم التسجيل الخاص بالطالب وذلك من خلال الخطوات الآتية:-

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ

الضغط على مربع تسجيل الدخول

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

كتابة بيانات ولي أمر التلميذ

كتابة بيانات التلميذ

اختيار السنة التي يدرس بها التلميذ

اختيار الفصل الدراسي

استخراج كشف نقاط البيام 2022

من أجل الحصول على كشف نقاط البيام 2022 كل ما عليك هو تسجيل الدخول إلى رابط موقع فضاء أولياء التلاميذ. ومن ثم كتابة البيانات المخصصة للطالب في الأماكن التي تم تخصيصها لها كمثال رقم التسجيل وكلمة المرور ومن ثم رمز التحقيق الخاص بالموقع وبعد ذلك يتم اختيار الفصل الدراسي الثاني ومن ثم اختيار المدرسة التابع لها الطالب والضغط بعد ذلك على كلمة “عرض نتائج كشف نقاط أولياء التلاميذ” وسوف تظهر لكم تفاصيل النتائج ونقاط كل مادة.