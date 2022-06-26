معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 موعد الصرف لشهر يوليو 2022 وكيفية الاستعلام

معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 في الساعات الأخيرة الماضية ازداد التساؤل والبحث بشأن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطوّر لعام 1443هـ الخاص بشهر يوليو المقبل، ويعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر هو أحد أشهر البرامج الخيرية السعودية التي تم تقديمها من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتي تعمل على مساعدة المواطنين الذي يرغبون أو يحتاجون إلى المساعدة بسبب عدم حصوله على دخل شهري ثابت لكفاية احتياجاتهم واحتياجات أسرتهم من الطعام والتعليم والصحة وغيرها.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطوّر 1443هـ

من المقرر أن يكون موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطوّر لشهر يوليو للعام الجاري 2022م أن يكون في يوم الأول من يوليو وذلك وفقًا لما أقرّته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وإذا كان يوم الأول من يوليو يوافق يوم الجمعة يتم تقديم موعد الصرف حتى يوم الخميس وفي حالة أنه يوم السبت يتم تأجيله ليوم الأحد لأن يومي الجمعة والسبت هما يومي إجازة أسبوعية رسمية في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطوّر 1443هـ

على الشخص الذي يتقدم للحصول على راتب الضمان الاجتماعي المطوّر أن يكون سعودي الجنسية في أصله ومنشؤه.

يستثنى من شرط الجنسية الزوجة الغير سعودية والأرملة والمطلقة التي لديها أبناء سعوديين أو الزوجة المطلقة والأرملة السعودية ولديها أطفال من زوج غير سعودي.

الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن واليتامى والأرامل من أكثر الفئات استحقاقًا لراتب الضمان الاجتماعي المطوّر.

خلال السنة الأخيرة من عمر المتقدم يجب أن تكون إقامته الدائمة داخل المملكة العربية السعودية ولا يخرج منها.

دخل المتقدم الشهري يجب ألا يزيد عن 11 ألف ريال سعودي بالنسبة إلى عائل الأسرة أو عن 550 ريال سعودي لكل فرد من أفراد أسرته.

تطابق شروط ومعايير نظام الضمان الاجتماعي المطوّر الخاص بالثروة وامتلاكه للمسكن الخاص به مع الشخص المتقدم على راتب الضمان الاجتماعي.

عدم امتلاك المستفيد أو المتقدم أي ثروة أو أصول عالية القيمة وألا يكون تابعًا لأي دور من ديار الإيواء الخاصة في المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443 اتبع هذه الخطوات كما حددتها الوزارة بالتفصيل وهي

أولا الدخول على موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ثم قم القيام بالاستعلام الضمان الجديد.

ثم عليك بكتابة البيانات المطلوبة من المواطن بشكل صحيح وسليم .

ثم النقر فوق أيقونة العرض.

بذلك وبهذه الخطوات يكون الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور 1443.