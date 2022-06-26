نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك مباشر.. نتائج البيام 2022 الجزائر التعليم المتوسط الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البيام 2022 الجزائر التعليم المتوسط، لم يعد يفصلنا عن ظهورها سوى القليل من السويعات، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحان بشكل كامل، حيث لم يتبقى إلا الخطوة الأخيرة ألا وهى التدقيق على كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 برقم التسجيل التي سيتم رفعها على موقع الديوان الوطني ومنصة فضاء أولياء التلاميذ، وقد جاءت نسبة النجاح هذا العام مُرضية مضاهاة بالسنة الدراسية الماضية، فقد بلغت 64.05% وهذا يعد بمثابة أمر غير مسبوق من قبل، وجاء ذلك نتيجة للنظام الذي اتبعه القائمين على التعليم بالتعاون مع الوزارة وفقًا للآلية التي ساروا وفقها بعد التوفيق من الله عزوجل.

بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) June 25, 2022

نتائج البيام 2022 الجزائر التعليم المتوسط

مرت الامتحانات على ما يرام بدون أي مشكلات تذكر وسط الإجراءات التي آلت إليها وزارة التربية الوطنية، وقد نوهت وزارة التعليم في جمهورية الجزائر سابقًا خلال إحدى المؤتمرات أن نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط البيام دورة جوان 2022 سيتم رفعها على المواقع المذكورة آنفًا عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة المقيد بها التلميذ في موعد أقصاه يوم الأحد أو الإثنين بحد أقصى، وجاءت بعض المصادر المؤكدة لذلك مشيرة أن النتيجه سيتم رفعها اليوم وتكون متاحة للجميع بعد إرسال المعطيات إلى مركز الإعلان في تمام الرابعة عصرًا (16:00سا).

الموقع الرسمي لنتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 bem

يمكن الاطلاع على طريقة الاستعلام عن البيام في الجزائر من خلال الخطوات البسيطة التالية التي يجب إتباعها بالترتيب:

في بادئ الأمر لابد من النقر على رابط موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات الالكتروني.

الالكتروني. ثم ستظهر لنا واجهة جديدة بها ثلاث مستطيلات.

المستطيل الأول ادخل به رقم التسجيل الخاص بك عزيزي الطالب.

والثاني اكتب رقمك السري بداخله.

ثم اجب على العملية الحسابية.

وبعد كتابة المعلومات المذكورة بشكل صحيح قم بالضغط على أيقونة استظهار النتيجة.

ستظهر نافذة مدون بها كافة البيانات الخاصة بك من اسم ولقب ومحل ميلادك ونسبتك في موقع نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022.

ويمكن من خلال فضاء الأولياء الاطلاع على نتيجه المترشحين المتمدرسين.

أما عن سؤال أين نجد رقم التسجيل والرقم السري، فالإجابة هى أنهما مدونان على الاستدعاء واستمارة التسجيل.