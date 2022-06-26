كيفية الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط موقع bem onec dz

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عمر شويل - جدة كيفية الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط ، سيتم الإعلان اليوم رسميا من طرف وزارة التربية عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام وهذا في مختلف ولايات الجزائر التي اجتاز فيها الطلاب الامتحانات مؤخرا، والتي انعقدت مع بداية شهر جوان . ومن المقرر عرض نتائج البيام 2022 يوم الأحد السادس والعشرين من شهر جوان الحالي. وسيحصل كل الطلاب على نتائج bem 2022 على الساعة الرابعة مساء، وكان من المقرر عرض أسماء الناجحين في شهادة التعليم المتوسط 2022. يوم الثلاثين من شهر يونيو ولكن تم تقديم الموعد بما أن resultat bem 2022. أصبحت جاهزة وجميع أولياء أمور الطلاب يريدون الاطمئنان على نتائج أبنائهم، كما يمكنهم الحصول عليها من خلال موقع tharwa.education.

كيفية الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط

يبحث التلاميذ في الجزائر عن كيفية الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط. وسيكون في إمكانهم قريبا القيام باستخراج نتائج البيام 2022 على الساعة الرابعة مساء يوم 26 جوان. وكان التلاميذ في الجزائر قد انتهوا من أداء الامتحانات في بداية شهر يونيو، وهذا في ثلاثين مركز بالجزائر، بحيث بلغ عدد كل الطلاب الذين اجتازوا امتحانات شهادة المتوسط في الجزائر أزيد من 356,641 طالب.

الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022

ستعلم وزارة التربية الوطنية الجزائرية اليوم نتائج شهادة التعليم المتوسط bem. ويمكن لكل التلاميذ والأولياء الذين يريدون الحصول على النتائج الدخول إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. واتباع كل الخطوات الضرورية للاطلاع على resultat bem 2022 حسب رقم التسجيل. ويجب عليهم أن يتبعوا الخطوات التالية عبر bem.onec.dZ بكل التفاصيل:

يدخل التلميذ أو ولي الأمر إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الإنترنت بعد ذلك عليه أن يكتب كل من رقم التسجيل المجود بالاستدعاء مع الرمز السري في الخطوة الموالية عليه أن يحل المسألة الرياضية المتاحة أمامه، ثم ينقر على أيقونة عرض نتائج البيام. بعد أن يكمل كل الخطوات المطلوبة، يضغط على زر إظهار نتيجة التعليم المتوسط، وسيظهر له المعدل مع ملاحظة راسب أو ناجح.

بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) June 25, 2022

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقال كيفية الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط. وقد ذكرنا لكم كل الخطوات التي يجب على التلميذ أو ولي الأمر اتباعها للحصول على نتائج البيام 2022، وقد بذلت لجان التصحيح جهود كبيرة من أجل إنجاحها.