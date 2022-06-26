نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “résultats” نتائج الشهادة المتوسطة 2022 الجزائر كشف نقاط البيام bem.onec.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان نتائج الشهادة المتوسطة 2022 في الجزائر حيث يقوم الدكتور حكيم بلعابد اليوم الأحد باعتماد نتائج الشهادة المتوسطة 2022، رسمياً، بعد انتهاء تصحيح الامتحانات، فقد بلغ عدد المشاركين قرابة 740 ألف مرشح، وبعض التقارير نشرتها وقالت وزارة التربية الوطنية إن نسبة النجاح تجاوزت 67٪ وسوف يتم نشر نتيجة الشهادة المتوسطة 2022 في الجزائر من قبل وزارة التربية الوطنية.

وسوف تتلقي النتائج الرسمية من المجلس المركزي، والتي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة وتوقعت الوزارة أن يرتفع متوسط ​​الدرجات بشكل كبير عن العام الماضي، من المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الشهادة المتوسطة 2022 الامتحانات الوطنية! خلال ساعات حيث كان قد بلغ عدد الطلاب 740 ألف مرشح في 2800 مركز امتحان واستمرت الشهادة المتوسطة 2022 أربعة أيام في تسع مواد.

إعلان نتائج الشهادة المتوسطة 2022

سيتم إعلان إعلان نتائج الشهادة المتوسطة 2022 اليوم الأحد 26 يونيو 2022 وسيكون التوقيت في الساعة 4:00 مساءً، ومن المقرر الإعلان الرسمي الساعة 4:00 مساء يوم الاحد، وقد شارك الطلاب في امتحانات جوان في المسابقة أكثر من 740 ألف مرشح، وأشارت بعض التقارير الصادرة عن وزارة التربية الوطنية إلى أن نسبة النجاح في الشهادة هذا العام تجاوزت 67٪ وهي نسبة منخفضة العام الماضي.

رابط نتائج البيام الجزائر

سيتم نشر إعلان نتائج الشهادة المتوسطة 2022 على موقع الديوان العام الوطني للامتحانات والمسابقات، فقد أتاحت أن وزارة التربية الوطنية بعض المواقع الإلكترونية الرسمية لعرض نتائج اليوم ، بالإضافة إلى إمكانية طباعة كشوف الدرجات ، ويمكن طلب النتيجة بكل سهولة للقيام بذلك، ما عليك سوى النقر فوق رابط الموقع الرسمي بالنتائج، حيث يتم الدخول للطلاب والمعلمين هذا العام ، سيتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​2022 يوم الأحد 31 يوليو الساعة الرابعة عبر bem.onec.dz.