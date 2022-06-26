نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح هنا…رابط موقع نتائج البيام في الجزائر 2022 استخراج نتيجة امتحان شهادة التعليم المتوسط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bem onec dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التعليم المتوسط ​​الجزائر 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات، يحرص جميع الطلاب التعليم المتوسط على متابعة وقت ظهور نتائج الامتحانات عن كثب، حيث لقد انتهى جميع الطلاب من امتحاناتهم للفصل الدراسي الأول منذ أيام خلت وقد حددت الجدول الزمني الذي حددته ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة المتوسطة للدراسات لدورة يونيو 2022 يوم الأحد 26 يونيو 2022 ، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الجزائر، بحسب بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية نشر على موقع تويتر.وواصلت بمعرفة وزارة التربية الوطنية يمكنك الآن معرفة المزيد عن النتيجة من خلال رابط موقع نتائج التعليم المتوسط عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات.

موقع الديوان الوطني لنتائج امتحانات التعليم المتوسط 2022

ينتظر العديد من الطلاب في الجمهورية الجزائرية نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط ​​لعام 2022، والتي من المتوقع أن يتم الاعلان عنها بعد فترة وجيزة، من إعلان وزارة التربية الجزائرية من الانتهاء من اعمال التصحيح والملراجعة النهائية، حيث يتوق العديد من الطلاب لمعرفة كيف ستظهر النتائج، ومن المتوقع سيتم اعلان نتائج امتحانات التعليم المتوسط 2022، من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر مساء يوم الأحد 26 يونيو، على موقع الامتحانات والمسابقات الوطنية، حيث اختتمت عدة مصادر متعلقة بها، بحسب تأكيد الجزائري بوزارة التربية والتعليم، سنوضح لجميع الطلاب أفضل طريقة لاستخراج نتائج شهادة الدراسات المتوسطة بمجرد توفرها.

بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) بيان حول إعلان نتائج إمتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2022https://t.co/aWRrAlIf3Dhttps://t.co/BMRqoVpHTW pic.twitter.com/OtbqitjJOx — Min. Éducation DZ | وزارة التربية الوطنية (@EducAlgerie) June 25, 2022

طريقة استخراج نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط بيام 2022

يمكن استخراج وتجميع درجات الطلاب بطريقة منظمة وصحيحة والتحقق منها، على الموقع الرسمي للوزارة ؛ والإعلان عن ظهورها الرسمي حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها بأمان بالطريقة الآمنة التي تعلنها الوزارة.من أجل التعرف على الدرجات التي حصل عليها الطلاب خلال الفصل الدراسي الحالي ، سنشرح الخطوات التي يجب اتباعها في هذا المقال عبر موقع ثقفنى سنوفر لجميعً الطلاب المحبوبين وزوار الموقع خطوات الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط البيام 2022 التي يجب اتباعها في الخطوات التالية:

الدخول على رابط الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات bem.onec.dz.

تسجيل البيانات المطلوبة “رقم التسجيل / الرقم السري”

الضغط على زر استظهار النتيجة.

ستظهر تفاصيل النتيجة.