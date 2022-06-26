نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “نقاط الطلاب” نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 الفصل الدراسي الثالث خلال tharwa.education.gov.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 في الجزائر، من أكثر ما يتم البحث عنه في الوقت الحالي من قبل أعداد كبيرة من الطلاب في مختلف المحافظات الجزائرية هو نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 في الجزائر، وذلك بعد أن انتهى كافة الطلاب من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ أيام قليلة، حيث قد تم الاعلان رسميا ان النتيجة الخاصة بالطلاب من المقرر أن تصدر الكترونيا من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد ويحصل الطلاب على النتائج الخاصة بهم بناءًا على بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعو السطور القادمة.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 في الجزائر

لقد تم الاعلان رسميا من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم الجزائرية أن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 في الجزائر من المقرر أن تتوافر خلال الايام القليلة القادمة، على أن يكون ذلك بشكل إلكتروني ليتمكن كافة الطلاب من الحصول على النتائج الخاصة بهم، حيث ان النتيجة ستتوفر للطلاب من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، بعد ان تم اعتماد هذا الموقع ليتمكن كافة الطلاب من الحصول على النتائج، والجدير بالذكر ان نتيجة الطلاب من المقرر أن تصدر في يوم 30 يونيو 2022 الجاري حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين.

خطوات الحصول على نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 في الجزائر

يمكن الآن لكافة طلاب التعليم المتوسط 2022 التعرف على النتائج الخاصة بهم بعد صدورها رسميا عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، ويكون ذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية:

في أول خطوة قم بالدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ المعتمد للحصول على النتيجة. قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اليوزر نيم والباسورد. إذا لم يكن لديك حساب داخل الموقع قم بإنشاء حساب جديد عن طريق كتابة البيانات المطلوبة. قم بالضغط على “نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022” بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية في الموقع. سيطلب منك الموقع بعض من بيانات الطالب، قم بإدخالها بشكل صحيح. بعد الانتهاء من ادخال بيانات الطالب اضغط على استعلام، وستصدر لك النتيجة.

وتجدر الاشارة الى ان الجهات المسؤلة من الوزارة تعمل الآن خلال الفترة الحالية على تجميع ورصد درجات الطلاب المقيدين بجميع صفوف التعليم المتوسط، وفي اقرب وقت وتحديداً فور الانتهاء من اعمال الكنترول، سيتم اعتماد النتائج بشكل رسنمي ليتم طرحها خلال الموقع الرسمي الخاص بنتائج التعليم التابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية.

البحث يزداد من قِبل طلاب شهادة التعليم المتوسط في كافة المناطق الجزائرية بالبحث عن التفاصيل الخاصة بالاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري 2022، هذا وكما ذكرنا لكم اعزائي الطلاب ان النتائج ستظهر في الساعات القليلة اقلادمة بعد اعتمادها مباشرةً، وذلك خلال الموقع الالكتروني التابع للوزارة على شبكة الانترنت.