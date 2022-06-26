اليوم العالمى لمكافحة المخدرات.. الداخلية العرب: أخطر ظاهرة تواجه العالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن ظاهرة المخدرات باتت تشكل إحدى أخطر وأبشع الظواهر التى يعيشها عالمنا اليوم، وذلك بالنظر للآثار المأساوية التى تخلّفها على صحة الشعوب وعقولها، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على اقتصاديات الدول ونمائها.





وأضاف فى كلمة له بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة المخدرات، اليوم الأحد، أن ما يزيد من قتامة الصورة وسوداويتها ما يترافق مع انتشار هذه الظاهرة من أحوال أمنية استثنائية تشهدها بعض المناطق فى العالم العربى، واضطرابات وصراعات سياسية واجتماعية، أدت إلى وجود التربة الخصبة لنشاطات الجماعات الإجرامية المختلفة، وشبكات الاتجار المنظم بالمخدرات، مستغلة بذلك الأوضاع الأمنية السائدة لتوسيع رقعة أنشطتها الشريرة، وخاصة فى مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الذى يوفر أموالا طائلة يجرى استغلالها بشكل بشع لتمويل النشاطات الإجرامية المختلفة الأخرى لهذه الجماعات، فى حلقة متصلة من الشر والشيطانية، يضاف إلى ذلك ما يطرأ على الساحة الدولية من مستجدات فى مجال المخدرات بجوانبها المختلفة، زراعة وإنتاجا وتهريبا، والتى لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المنطقة العربية برمتها.

وأشار إلى الآثار السلبية الممتدة لاستمرار جائحة كوفيد 19، والصعوبات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية التى تمخض عنها تفشى هذه الجائحة، مما زاد فى تعقيد الصورة، وجعل الأجهزة الأمنية المختلفة تحت وطأة تحديات أمنية واجتماعية وصحية أكثر تعقيدا، ناهيك عن تنامى عمليات التعامل غير المشروع بالمخدرات بواسطة شبكة الإنترنت ووسائل التوصل الاجتماعى، واستغلال آليات نقل وتسليم وتوصيل البضائع المختلفة فى المتاجرة بالمخدرات.

وتابع: إلى ذلك استمرار وتزايد استخدام عصابات تهريب المخدرات من آسيا وإفريقيا وأوروبا لكثير من المناطق فى عدد من الدول العربية، كمناطق عبور لبعض أنواع المخدرات، مثل الهيروين والكوكايين، من دول الإنتاج إلى دول الاستهلاك، فقد تزايدت فى السنوات الأخيرة ضبطيات مادة الكوكايين فى عدد من الدول العربية التى تدخل إليها جوا، وأيضا عن طريق خدمات البريدالسريع، بالإضافة إلى الشحن البحرى، كذلك ضبطيات مادة الكريستال (الميث)، القادم الجديد للمنطقة العربية، وما يترتب على تعاطيه من نتائج صحية شديدة الخطورة.

وأكد الدكتور محمد بن على كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أنه مما لاشك فيه أن تهريب هذه المخدرات المستحدثة نوعا ما إلى بعض دول المنطقة، يدعونا إلى توخى المزيد من الحيطة والحذر من تطور هذه الاتجاهات الجديدة فى التهريب، وانعكاساتها السلبية على الدول العربية، سيما أن ذلك يشير إلى ارتفاع معدلات الطلب على هذه المخدرات بين أوساط الشباب.

كما شدد على أنه لا يزال وجود وتوسع الزراعات غير المشروعة للمحاصيل المنتجة للعقاقير المخدرة، وخاصة نبات القنب، مصدر قلق وتأثير سلبى متعدد الأوجه على المنطقة العربية، خاصة فى ضوء توسع وازدياد إباحة تعاطى هذه المادة فى بعض دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، مما يشكل - بلاشك - ظاهرة سلبية سيمتد تأثيرها - حتما - إلى المنطقة العربية.

وبين أن هذه الظاهرة تستمر فى الازدياد حجما وتأثيرا، بسبب تزايد تهريب وإنتاج أنواع مختلفة من العقاقير والمواد ذات التأثير النفسى والعقلى فى بعض الدول العربية، وبكميات كبيرة، الأمر الذى يدل على أن عصابات تهريب هذه المواد تواصل مساعيها الرامية لإغراق المنطقة بالمؤثرات العقلية، التى باتت تشكل تحديا جديدا قائما بذاته، يعرقل جهود السعى لمكافحة هذه الظاهرة البالغة التعقيد والشديدة الخطورة.

وأشار إلى الإحصائيات المختلفة، التى تصدر عن الجهات المعنية فى الدول العربية، وتلك التى تصدرها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال مكتبها المتخصص بشؤون المخدرات والجريمة، يرى بكل وضوح مدى تفاقم هذه الظاهرة فى السنوات الأخيرة، إذ يكاد الارتفاع يطغى على جميع جوانبها، فهناك ارتفاع فى أعداد القضايا المضبوطة فى الدول الأعضاء، وفى أعداد الأشخاص المضبوطين فى هذه القضايا، وفى الكميات المضبوطة من هذه المواد المخدرة المختلفة، وكل هذا مدعاة لأن نقف جميعا فى صف واحد ضد هذا الانتشار والتزايد غير المسبوق فى ظاهرة المخدرات، للحد منها ومكافحتها بكل الوسائل والطرق.

واستطرد: الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لا تدخر جهدا فى هذا الإطار، وتسعى على الدوام إلى تعزيز التعاون العربى، وتكثيف الجهود المشتركة، سعيا لتطويق مشكلة المخدرات، والحد من آثارها وتداعياتها على المواطن العربى، وعلى المجتمع العربى الكبير ككل، حيث عمدت إلى وضع الاستراتيجيات والخطط المرحلية، وسعت لدعمها بترسانة متكاملة من التشريعات على شكل قوانين نموذجية استرشادية موحدة، وكذلك الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف فى هذا الإطار، ناهيك عن الجهود الحثيثة الأخرى التى تبذلها الأمانة العامة، بالتعاون مع الدول الأعضاء، على صعيد علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم، وتوفير الرعاية اللاحقة لهم لضمان انتقالهم إلى بر الأمان وعدم انتكاسهم وعودتهم إلى مستنقع الإدمان، ودعم وتعزيز جهود الدول الأعضاء على هذه الصعد، ومن أهمها استحداث صندوق عربى لإنشاء وتطوير مراكز علاج المدمنين.

وشدد على استمرار المسيرة، وتواصل بذل الجهود والمساعى الحميدة فى سبيل الوقاية من هذا السم الزعاف ومكافحته، وعلاج من وقع فى براثنه وأدمن تعاطيه، ليعود عضوا نافعا منتجا فى مجتمعه وبلده ووطنه العربى الكبير.