بسبب خفض الإمدادت.. فرنسا تدعو مواطنيها لترشيد استهلاك الطاقة

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الرسالة: "ندعو إلى التوعية والعمل الجماعى والفردى حتى يحد كل واحد منا، كل شركة وكل مستهلك، من استهلاك الطاقة والكهرباء والغاز والمنتجات النفطية"، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.

وفى وقت سابق، قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أجنيس بانييه روناتشيت، إن واردات الغاز الروسى قد تم تخفيضها، مشيرة إلى عزم بلادها إنشاء محطة جديدة للغاز الطبيعى المسال لزيادة قدرة البلاد على الإمداد بالغاز، لتقليل الاعتماد على روسيا.