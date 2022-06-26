القادم أسوأ.. ألمانيا تحذر مواطنيها من أوقات صعبة بسبب الطاقة

هذا ما أكدته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إذ قالت إن "وقف إمدادات الغاز الروسى إلى ألمانيا سيلحق ضرارا طويل الأمد بالاقتصاد الألمانى"، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد فى عام 2023 بمقدار 3% فى حال وقف إمدادات الطاقة من روسيا.
وأضافت أن "النظرة المستقبلية قاتمة بالفعل. حيث انخفض عدد الطلبات الصناعية فى المصانع خلال الأشهر الثلاثة الماضية وارتفعت التكاليف وانهارت الثقة"، مشيرة إلى أن مؤشر توقعات العمل فى ألمانيا انهار بشكل مفاجئ فى الشهر الجارى، كما أنه من الممكن أن تكون المصانع التى تنتج المعادن والورق وحتى المواد الغذائية مضطرة لخفض أو إغلاق أبوابها فى ألمانيا، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض دائم فى فرص العمل فى الصناعة وسيتسبب فى أضرار طويلة الأجل للمشهد الاقتصادى للبلاد.
من جانبه، حذر رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية، كلاوس ميوللر، من أن الأسر فى البلاد قد تواجه مضاعفة الأسعار بمقدار مرتين أو 3 مرات وحث الجمهور على توفير المال والطاقة.
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