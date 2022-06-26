روسيا: العقوبات الغربية ضدنا تهدف إلى إرهاق البلاد

جدة - نرمين السيد - ورأى بوشكوف - فى تعليقه على الأنباء حول فرض حظر على واردات الذهب من روسيا، أن العقوبات ضد موسكو تهدف إلى الإنهاك المالى والاقتصادى طويل الأجل للبلاد، مضيفا "قد تحتوى الإجراءات الأحادية المتخذة فى إطار هذه الحرب على استثناءات، كما حدث فى حالة الحظر الأوروبى على إمدادات النفط الروسية، وذلك اعتمادا على درجة حاجة الغرب (للموارد الروسية) يمكن تعديلها".

وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن تراجع الدول الغربية المسار العام للعقوبات بغض النظر عن إعلان وسائل الإعلام الغربية عن عدم فعالية العقوبات ضد روسيا.

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، قد أكد فى وقت سابق، أن قادة مجموعة السبع فى قمة ألمانيا سيناقشون إمكانية زيادة الضغط على روسيا وتقليل تكاليف مثل هذه العقوبات على الاقتصاد العالمى.